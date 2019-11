Убити, запалени сгради и репресии – Иран пред вътрешна криза

В средата на ноември иранското правителство оповести изненадващо и шоково поскъпване на газта в цялата страна – гориво, широко използвано във всяко домакинство в Иран. По-малко от седмица по-късно, властите в Техеран са изправени пред масови демонстрации, обхванали всеки по-голям град. Над седемдесет часа от началото на демонстрациите, Иран остана без достъп до интернет като част от антипротестните мерки. Липсата на информация в реално време се компенсира от широка мрежа от активистки групи, които публикуват данни за ставащото в Иран. Равносметката за само няколко дни на демонстрации показва трагична картина – между 100 и 200 убити протестиращи, а недоволството сред иранците се допълва от продължаващите демонстрации в целия регион. Външните наблюдатели предупреждават, че тази ситуация може да продължи дълго.

Протести в Иран, има загинали

Прихванати разговори от полицейски радиостанции показват, че Революционната гвардия на Иран – най-елитната военна част в страната – е поставена в пълна готовност, а висшите командири в Техеран са обезпокоени, че демонстрациите могат да създадат нестабилност в момент, когато има наложени силни международни санкции.

В началото на седмицата правителството очевидно смяташе, че може да успокои обществото с отделяне на над двадесет милиона долара към иранците, намиращи се в най-тежко икономическо положение като компенсация за повишаването на цените на газта. В момента властите осъзнават, че са изправени пред общонационално недоволство, тъй като протестите засегнаха над сто града на фона на подпалени банки и правителствени сгради, и графити върху религиозни учреждения, призоваващи за премахването на президента Хасан Рухани. Той самият защити повишението на газта с мотива, че това би било „от полза за онези в най-тежка икономическа ситуация“. Реакцията на Рухани предизвика още по-голям гняв.

Update: It has been 75 hours since #Iran introduced a near-total internet shutdown leaving Iranians isolated from the rest of the world 📉



The rights to free expression and free assembly are inviolable and must be protected #Internet4Iran #IranProtests



📰https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/YS6iB7xz2K