Убиха най-голямата змия в света, открита от Уил Смит

С ветът скърби за трагичната смърт на Ана Джулия, най-голямата змия, откривана някога.

Намерена в тропическите гори на Амазонка, нейната смърт повишава осведомеността за заплахите за биоразнообразието.

Холандският изследовател професор Фрийк Вонк осъжда отговорните ловци, като подчертава важността на защитата на тези върхови хищници. Загубата на Ана Джулия подчертава деликатния баланс на екосистемите и подчертава спешната необходимост от усилия за опазване на фона на нарастващите екологични предизвикателства в Амазония.

Светът изпита страхопочитание само преди седмици, когато колосална змия се появи от дълбините на тропическите гори на Амазонка. Откриването на най-голямата змия в света, наречена Ана Джулия, плени както учените, така и обществеността. Съдбата на това забележително създание обаче взе трагичен обрат, оставяйки ни да скърбим за преждевременната му смърт. Ана Джулия, северна зелена анаконда, бе дълга 26 фута (близо 8 метра) и тежеше над 440 паунда (близо 200 килограма).

