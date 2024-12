Възобновяват издирването на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines

К абинетът на Малайзия се съгласи с предложението за започване на ново издирване на самолета MH370 на Malaysia Airlines, който изчезна мистериозно преди 10 години, съобщи министърът на транспорта, цитиран от АФП.

Boeing 777 с 239 души на борда изчезна от екраните на радарите на 8 март 2014 г., докато пътуваше от Куала Лумпур за Пекин, и въпреки най-мащабното издирване в историята на авиацията, самолетът така и не беше намерен.

10 years on, mystery of Malaysia Airlines Flight MH370 lingers but renewed search in Indian Ocean sparks fresh hope for answers to aviation's greatest enigma https://t.co/D3ruTYUlR9

Министърът на транспорта Антъни Локе заяви, че на 13 декември правителството „принципно се е съгласило да приеме предложението на Ocean Infinity“, компания, базирана в САЩ и Обединеното кралство, да продължи търсенето „в нова зона, оценявана на 15 000 кв. км в южната част на Индийския океан“.

„Предложението за издирвателна операция на (базираната в САЩ изследователска компания) Ocean Infinity е солидно и заслужава да бъде разгледано“, заяви Антъни Локе.

Министерството на транспорта в момента преговаря по условията на споразумението, което се очаква да бъде финализирано до началото на 2025 г.

Новото издирване ще бъде на принципа „без находка, без такса“, при който малайзийското правителство няма да плаща нищо на Ocean Infinity, ако намерят самолета, добави Локе.

Правителството вече беше ангажирало Ocean Infinity през 2018 г. да търси самолета, но нямаше резултат.

„Новата зона за търсене, предложена от Ocean Infinity, се основава на най-новата информация и анализ на данните, извършени от експерти и изследователи“, каза Локе.

„Предложението на компанията се счита за достоверно и заслужава по-нататъшна оценка от страна на малайзийското правителство като държава на регистрация на MH370“, добави министърът.

Той заяви, че решението за съгласие за ново търсене „отразява ангажимента на малайзийското правителство да продължи операцията по издирване и да осигури закрила на семействата на жертвите на MH370“.

Kuala Lumpur, Malaysia - Malaysia's cabinet has agreed to a proposal to launch a new search for Malaysia Airlines flight MH370, which disappeared mysteriously 10 years ago, the transport minister said Friday.



Read more: https://t.co/Sszo1meFtP#ThaiPBSWorld #ASEAN #Malaysia… pic.twitter.com/ny5AZwXCws