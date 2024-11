Тъмната страна на Луната някога е била осветявана от изригващи вулкани

Н ови изследвания на проби, предоставени от китайски космически апарат, потвърждават, че преди милиарди години на далечната страна на Луната са изригвали вулкани.

Разкритието се основава на анализ на проби от лунната почва, събрани от първия космически апарат, който се завърна на Земята с товар от скали и пръст от слабо изследваната далечна страна на Луната, която понякога се нарича тъмната страна на Луната, тъй като за нея се знае сравнително малко.

Изследването предлага нови улики за геоложкото минало на Луната и за връзката между двете ѝ полукълба.

Откритията бяха публикувани в списанията „Nature and Science“ в петък.

От десетилетия насам учените знаят, че вулканичната активност оформя голяма част от близката страна на Луната - полукълбото, което се вижда от Земята.

Въпреки това далечната страна, която отдавна се смята за по-загадъчна, остава до голяма степен неизследвана.

Какво откри за Луната китайската мисия Chang'e-6?

Програмата Chang'e влезе в историята с мисията си Chang'e-4 през 2019 г. - първата, която каца на обратната страна на Луната.

Сега мисията Chang'e-6, която през 2023 г. върна първите в историята проби от далечната страна на Луната, предостави категорични доказателства, че далечната страна на Луната също е преживяла значителни вулканични изригвания.

