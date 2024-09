На Луната са изригвали вулкани, докато динозаври са бродели по Земята

Н ови изследвания показват, че по времето, когато динозаврите са бродели по планетата Земя, на Луната все още са изригвали вулкани, предаде Асошиейтед прес.

Доказателствата са три малки стъклени топчета от повърхността на естествения спътник на нашата планета. Те са донесени на Земята през 2020 г. от китайски космически кораб. Химическият им състав дава основание да се смята, че активни лунни вулкани е имало допреди около 120 милиона години - доста по-скоро, отколкото учените предполагаха.

По-ранен анализ на скални проби от мисията "Чанъе-5" предполагаше, че вулканите са изчезнали постепенно преди 2 милиарда години. Предишните оценки бяха, че това се е случило преди около 4 милиарда години.

"Беше малко неочаквано", казва за новите констатации Джули Стопър от американския Институт за лунни и планетарни изследвания, намиращ се в Хюстън. Тя не е участвала в проучването.

Снимки от лунен апарат на НАСА през 2014 г. също дадоха основание да се предполага, че вулканична дейност на Луната е имало по-скоро. Стъклените топчета са първото физическо доказателство, казва Стопър. Необходими са още изследвания, за да се потвърди техният произход.

Китайският апарат "Чанъе - 5" донесе първите лунни проби на Земята, след тези, взети от астронавтите на НАСА от програмата "Аполо" и от космически кораби на СССР през 70-те години на миналия век, припомня Асошиейтед прес. През юни китайската мисия достави на Земята проби от далечната страна на Луната.

