Туристи заснеха падането на отломки от ракетата Starship на SpaceX

К омпанията „Спейс Екс“ подозира, че причината за разпадането на кораба „Старшип“ по време на изстрелването вчера е пожар, съобщава Асошиейтед прес.

Собственикът на компанията Илон Мъск каза, че по предварителни данни изтичане на гориво е довело до повишаване на налягането в кухината над защитната стена на двигателя. Възникналият в резултат на това пожар е обрекъл космическия кораб на гибел.

В петък компанията обеща „задълбочено разследване“ в координация с Федералното авиационно управление.

400-метровият „Старшип“, най-голямата и мощна ракета в света, излетя в четвъртък от южната част на Тексас за тестов полет. Ракетата-носител се върна на площадката за кацане, където гигантски механични „ръце“ я уловиха – нещо, което се случва едва за втори път в историята й.

Двигателите на все още издигащия се космически кораб обаче са се изключили един по един и комуникацията е загубена 8 минути и половина след началото на полета.

Туристи от островите Търкс и Кайкос, разположени източно от Куба, са заснели видео, показващо как отломки от космическия кораб падат от небето.

От „Спейс Екс“ заявиха, че „Старшип“ е останал в предварително определения коридор за изстрелване над Мексиканския залив, а след това и над Атлантическия океан. Това означава, че всички отломки, които не са изгорели в атмосферата, са паднали във водата.

What an awesome day for rocket enjoyers 🚀🇺🇲 2025 is going to be exciting #BlueOrigin #NewGlenn #SpaceX #Starship pic.twitter.com/NfGi7FhVRT

На борда на кораба е имало десет фиктивни спътника, копия на интернет спътниците „Старлинк“ на „Спейс Екс“, за да може компанията да тренира освобождаването им.

Това беше седмият изпитателен полет на „Старшип“. Ускорителят и космическият кораб за осмия демонстрационен опит вече са построени и са в процес на тестване.

НАСА вече е резервирала два кораба „Старшип“, които да спускат астронавти на Луната по-късно през това десетилетие в рамките на програмата „Артемис“, наследник на „Аполо“.

По-рано в четвъртък компанията „Блу Ориджин“ на Джеф Безос също имаше колебливи резултати при дебюта на огромната си ракета „Ню Глен“. Тя успя да изведе тестов спътник на хиляди километри над Земята, но ракетата-носител бе унищожена, след като не успя да се приземи на плаваща платформа в Атлантическия океан, припомня Асошиейтед прес.

A SpaceX Starship rocket broke apart shortly after launch on a test flight from south Texas, causing airplanes to be diverted away from any potential falling debris. pic.twitter.com/O7fydN6VVp