Турция: Защо Ердоган избързва с изборите

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган вчера подсказа датата 14 май за провеждане на предстоящите тази година избори за президент и парламент.

Ердоган: Избори в Турция преди юни

В изказване пред парламентарната група на своята Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Ердоган направи препратка към парламентарните избори през 1950 г., спечелени от Демократическа партия на Аднан Мендерес.: "На 14 май 1950 г. покойният Мендерес каза: "Достатъчно, народът има думата" и излезе от вота с огромна победа. Сега, 73 години по-късно, на същия ден нашият народ отново ще каже "стига" на шесторната маса". "Шесторната маса" са лидерите на шест опозиционни политически партии, които планират да издигнат общ кандидат на изборите..

The new potential date for the general elections would be very symbolic.



On 14 May 1950, the Democrat Party won a landslide victory, marking the end of the single-party rule that had dominated the country since 1923 when Mustafa Kemal Ataturk founded ithttps://t.co/PsTdNRkrVU