Обесиха чучело на Ердоган в Стокхолм (ВИДЕО)

В ъпреки очакванията, които породи новото шведско правителство за по-гъвкав подход по отношение на турските искания за борба с тероризма в замяна на вдигане на блокадата за присъединяването на Швеция към НАТО, изглежда кандидатурата на Стокхолм отново забуксува.

Ердоган: Искам резултати от Швеция и Финландия

Поредният препъни камък се оказа демонстрация, при която манекен, наподобяващ турския президент Реджеп Тайип Ердоган, бе окачен да виси с главата надолу пред общината в шведската столица. Турски официални представители определиха случая като "терористична пропаганда" от страна на поддръжници на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК) и други кюрдски войнстващи групи. На видеозапис от проявата, публикуван в социалните медии от профил, свързан с групировката, се отправят също така заплахи към Ердоган и Турция, както се вижда от вградените субтитри, съобщи Анадолската агенция.

