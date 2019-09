Т урция планира да благоустрои един милион сирийски бежанци в зоната за сигурност в Североизточна Сирия, която Анкара иска да създаде съвместно със САЩ.

Строителните разходи по този план ще възлязат на около 151 милиарда лири (27 милиарда долара), съобщи днес турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от Ройтерс.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган изложи плановете за този проект в реч пред Общото събрание на ООН тази седмица.

Ердоган представи карта, за да покаже зоната, която Турция иска да създаде съвместно със САЩ и където бежанците може да бъдат настанени.

Турция планира зона за сигурност от 32 км във вътрешността на Сирия, която ще бъде по протежение на повече от 400 км от турско-сирийската граница. Първоначално Анкара обяви, че целта на зоната е да бъдат изтласкани от турската граница сирийските кюрдски Сили за защита на народа, които Турция смята за опасност за националната си сигурност. Сега Анкара казва, че районът може да бъде използван за настаняването на около милион от 3,6-те милиона сирийски бежанци, които е приела Турция, посочва Ройтерс.

Турция и САЩ предприеха съвместни сухопътни и въздушни патрули в част от граничния район,

но Анкара твърди, че САЩ действат твърде бавно и предупреди, че може да предприеме действия едностранно. Президентът Ердоган заяви на връщане от Общото събрание на ООН, че ще направи оценка на следващите необходими стъпки.

ТРТ Хабер информира, че ще бъдат създадени чуждестранни фондове за построяването на 200 000 жилища. Ройтерс отбелязва, че остава неясно дали проектът ще има международно финансиране.

Европейският съюз обеща на Турция шест милиарда евро в помощ за сирийските бежанци на нейна територия, като по-голямата част от средствата вече са отпуснати.

