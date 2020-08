Турция откри голямо находище на природен газ в Черно море

Т урция откри голямо находище на природен газ в Черно море, обяви президентът на страната Реджеп Ердоган, цитиран от агенция РИА Новости. Той уточни, че запасите от газ на откритото находище възлизат на 320 милиарда кубически метра.

На 20 август турският телевизионен канал Habertürk съобщи, че сондажният кораб "Фатих" е открил няколко находища с "добро качество". Едното е в участъка Дунав-1, който се намира във вътрешните териториални води на Турция в близост до румънската и българската граница. Друго находище е открито в близост до Лозенград /Къркларели/.

