Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

И сторията на една стюардеса се превърна в интернет сензация - Бритни Блуит сподели кадри от момента, в който пасажер на полета ѝ подава пликче за повръщане и преди да го изхвърли, вижда, че е пълен с пари, предаде New York Post.

„Когато получаваме бакшиши, обикновено са 5 или 20 долара“, каза тя пред People, добавяйки, че никога не е преживявала цяла кабина с пътници да се съберат и да участват в общ бакшиш. „За някои може да не изглежда огромна сума, но за мен беше невероятна благословия.“

Блуит – която сподели трогателната история в своя TikTok на 14 декември – сервирала напитки, когато мъж пътник ѝ подал затворения плик и казал: „Това е за теб.“ Тя първоначално се засмяла, мислейки, че се шегува, докато думите му не започнали да отекват в главата ѝ, след като приключила с почистването на кабината. Тогава тя отворила плика преди да го изхвърли и направила смайващото откритие, съобщи изданието.

„Честно казано, мислех, че ми подава нещо, което трябва да се изхвърли“, каза Блуит. „Тогава наистина ме шокира.“

Във видеото, което е събрало почти 9000 гледания в социалната платформа, развълнувана Блуит държи белия плик, съдържащ навити банкноти от по 20 долара. Тя озаглави публикацията си в TikTok: „Благословена!“

Стюардесата каза, че почти се е разплакала и отчаяно е искала да извика, когато е намерила щедрия коледен бакшиш, но е запазила самообладание до края на полета, съобщи изданието.

„Този момент ми напомни, че дори когато не знам как ще се справя с нещо, Бог винаги наблюдава и осигурява“, сподели Блуит. „Искрено вярвам, че получаваш това, което даваш.“

Тя добави, че неочакваният паричен подарък дошъл в момент, когато е била притеснена за пари, тревожела се е как ще си позволи да купи коледни подаръци за родителите си и ѝ е липсвало обичайното празнично настроение.

Блуит сега се надява историята ѝ да вдъхнови ново усещане за надежда, особено по време на празничния сезон. „Надявам се хората да разберат, че добротата все още съществува по света“, каза тя.