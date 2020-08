Блумбърг: Турция е открила залежи на природен газ в Черно море

Т урция е открила енергоносители в Черно море, най-вероятно природен газ, са съобщили днес пред агенция Блумбърг два източника, запознати с темата.

Двамата неназовани официални представители са направили това съобщение, след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган обеща да съобщи на турците в петък "добри новини", които ще поставят началото на нова ера за нацията. Кабинетът на Ердоган отказа да коментира информацията на източниците.

Не е ясен размерът на евентуалното откритие, дълбочината на залежите и дали добивът им е рентабилен.

