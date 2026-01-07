Свят

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

"Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент“, сподели Тръмп

7 януари 2026, 14:46
Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сподели, че съпругата му Мелания мрази "непрофесионалните" му танци и неговите имитации на спортист, предаде People

Докато се обръщаше към републиканците в центъра „Кенеди“ във вторник, 6 януари, Тръмп започна да имитира спортист, вдигащ тежести – номер, който той е изпълнявал неведнъж по време на официално обръщение. Преди да започне имитацията си, Тръмп отбеляза, че първата дама силно не харесва този ход, защото смята, че е „ужасно“ и непрофесионален.

Тръмп започна да движи ръцете си по начина, по който си представяше, че би го направил транссексуален спортист, след което спря и се отклони: „Между другото, жена ми мрази, когато правя това. Тя каза – знаете ли, тя е много елегантна личност. Каза ми: „Това е толкова непрезидентско.“ Аз отговорих: „Но аз станах президент.“ Тя мрази, когато танцувам“, каза Тръмп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

След това той разказа на публиката, че Мелания му е казала: „Можеш ли да си представиш Франклин Рузвелт да танцува?“, на което той отговорил: „Има дълга история, която може би тя не знае. Защото той беше елегантен човек. Дори като демократ, нали? Беше. Нападението от Япония. Знаете ли, той беше доста елегантен.“

„Но той не би правил това“, каза той, вдигайки двете си ръце във въздуха. „Но и много други също.“

Но тя казва: „Скъпи, моля те. Вдигането на тежести е ужасно“, продължи Тръмп. „Сега трябва да кажа това – танците, те наистина ги харесват. Тя каза: „Те не го харесват, просто са мили с теб.“ Аз казах: „Това не е вярно. Мястото полудява. Те крещят: „Танцувай, моля те!““

Президентът изпълни същата имитация през май 2025 г., когато говори пред студенти на Университета на Алабама – и по подобен начин отбеляза, че Мелания няма да е доволна от него за това. Тръмп каза, че първата дама „много се разстройва, когато правя това“, защото „не е президентско“. Когато попита аудиторията от студенти дали трябва да направи имитацията, тълпата избухна в аплодисменти, а Тръмп отговори: „Добре, ще имам проблеми, когато се прибера вкъщи. Но това е добре, по дя*олите. Преди съм имал много проблеми.“

Подобни изпълнения са станали обичайни за политическите изяви на Тръмп. По време на събитие в Пенсилвания през октомври 2024 г. Тръмп танцува и се люлееше на музика на сцената в продължение на 39 минути, след като реши да не приема повече въпроси от публиката. По време на тази изява, след като два пъти прозвуча „Аве Мария“, Тръмп поиска „Y.M.C.A.“ на The Village People, една от любимите му песни.

Тръмп също така е придобил навика косвено да споменава Мелания по време на своите речи. По време на изява на митинг в Северна Каролина на 19 декември 2025 г. Тръмп направи значително отклонение от речта си, за да обсъди бельото на Мелания.

„Влязоха в гардероба на жена ми... погледнаха чекмеджетата ѝ“, каза Тръмп за претърсването на ФБР в Мар-а-Лаго през 2022 г. „Нейните долни дрехи, понякога наричани бикини, са идеално сгънати, опаковани. Те са, като, толкова перфектни“, каза Тръмп. „Мисля, че тя ги глади на пара.“

Източник: People    
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Танци на президента Имитации на спортисти Непрезидентско поведение Публични изяви Първа дама на САЩ Политически хумор Вдигане на тежести Критика от Мелания
