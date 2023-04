"Френският Спайдърмен" с протестна акция срещу пенсионната реформа на Макрон

С вободният катерач Ален Робер, известен още като "френския Спайдърмен", изкачи 38-етажен небостъргач в Париж в сряда в знак на протест срещу спорната пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон, пише европейската редакция на Politico.



"Тук съм, за да кажа на Еманюел Макрон да се върне на земята... като се катери без предпазна мрежа“, заяви 60-годишният мъж пред репортери, преди да започне да изкачва 150-метровия небостъргач в парижкия бизнес район La Defense, използвайки само голите си ръце и чифт обувки за катерене.



Робер, който се е изкачил на повече от 150 високи сгради, включително Айфеловата кула и Бурж Халифа в Дубай, иска да "покаже подкрепа за онези, които се противопоставят на пенсионната реформа“, с изкачването си. По думите му, противоречивото законодателство означава, че той трябва да продължи да работи и да се катери по-дълго.

'French Spiderman' Alain Robert, using only his bare hands and a pair of climbing shoes, scaled a 38-storey skyscraper in Paris to protest the pension reform, under which the French retirement age will gradually rise to 64 from 62 https://t.co/5MGHg1KDh8 pic.twitter.com/AqnvxSEzeN