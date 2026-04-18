"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение за край на войната, предаде Ройтерс.

“Може би няма да го удължа, но блокадата (на иранските пристанища) ще остане”, заяви Тръмп на борда на президентския самолет “Еър Форс 1”, докато се връщаше във Вашингтон от Финикс, щата Аризона. “Имаме блокада и за съжаление може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново”, добави той.

Същевременно Тръмп съобщи пред журналистите, че е получил “много добра новина”, свързана с Иран, но отказа да даде подробности.

“Преди 20 минути получихме много добра новина, изглежда, че нещата в Близкия изток с Иран вървят много добре”, заяви той.

“Ще чуете за това. Просто смятам, че е нещо, което трябва да се случи. Нещо, което е логично да се случи. И мисля, че ще се случи. Ще видим какво ще стане, но мисля, че ще се случи”, отговори Тръмп на въпрос за какво е добрата новина.

Trump said talks aimed at reaching a lasting agreement will “probably” take place this weekend. https://t.co/WhtLQSqPOX — Newsweek (@Newsweek) April 17, 2026

Американският президент каза още, че китайският лидер Си Цзинпин е много доволен от отварянето на Ормузкия проток и посочи, че очаква с нетърпение срещата си с него.

Тръмп заяви още, че преговорите за прекратяване на войната с Иран ще продължат през почивните дни.

Той добави, че не смята, че са останали много сериозни различия между Вашингтон и Техеран.

В интервю за телевизия Ей Би Си Тръмп изключи възможността преговорите да се провеждат на друго място, освен в Исламабад, отбеляза ТАСС.

“Нямам интерес да ходя в страни, които не помогнаха”, каза той и добави, че на втория кръг преговори ще изпрати специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя си Джаред Къшнър и вероятно вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Тръмп отрече информация на портала “Аксиос”, че САЩ и Иран обсъждат възможността за освобождаване на 20 милиарда долара замразени средства на Техеран в замяна на прехвърлянето на обогатения му уран във Вашингтон. Той нарече съобщението на изданието „фалшива новина“ и подчерта, че Техеран няма да получи никакви пари като част от споразумението за прекратяване на войната.

Trump says talks with Iran will continue over the weekend and there aren't "too many significant differences" left to resolve.



"When the agreement is signed, the blockade ends."



That's the clearest statement yet that a deal is imminent.



He's no longer talking about deadlines,… pic.twitter.com/IyGDNEaAi5 — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) April 18, 2026

Снощи американският президент каза, че иранските запаси от обогатен уран ще “бъдат върнати в САЩ”, припомня Франс прес.

“Ще работим заедно с Иран”, за да извлечем обогатения уран, каза Тръмп по време на събитие, организирано от консервативната организация “Повратна точка” в Аризона.

САЩ ще извлекат „ядрения прах“, използвайки „много багери“, добави той. „Ще ни трябват най-големите багери, които можете да си представите“, каза американският президент пред тълпа от поддръжници. Тръмп използва термина “ядрен прах”, за да говори както за запасите от обогатен уран, така и за ядрения материал, за онова, което според него е останало, след като САЩ и Иран бомбардираха иранските ядрени обекти през юни миналата година.

Той повтори това твърдение, заявено и по-рано вечерта, след като говорителят на иранското външно министерство подчерта, че иранските запаси от обогатен уран “няма да бъдат прехвърляни никъде”.

Тръмп обеща също САЩ да прекратят блокадата на иранските пристанища веднага, след сключването на споразумение за прекратяване на войната.