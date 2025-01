Тръмп след атаката в Ню Орлиънс: Оказах се прав

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп коментира терористичната атака в Ню Орлиънс, при която загинаха 15 души в социалната мрежа Truth и заяви, че това доказва, че той е бил прав, че престъпници „влизат“ в САЩ, въпреки че властите обявиха, че атентаторът е роден в страната, пише Newsweek.

Той написа в сряда сутринта: „Когато казах, че

идващите престъпници са много по-лоши от престъпниците, които имаме в нашата страна

това твърдение беше постоянно опровергавано от демократите и медиите за фалшиви новини, но се оказа вярно“.

It is absolutely DISGUSTING that Donald Trump tried to blame immigrants for the tragedy in New Orleans when the perpetrator was a U.S. citizen who served in the military.



Trump is a disgrace. Everybody should condemn this. pic.twitter.com/ha0SzYTztF