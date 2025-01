Мелания Тръмп: Жестокостта трябва да спре

Бъдещата първа дама на САЩ Мелания Тръмп нарущи традиционното си мълчание и пусна изявление във връзка с взрива пред имота на съпруга ѝ Доналд Тръмп в Лас Вегас, предвид спекулациите, че това е терористичен акт, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Тя призова страната да се „стреми към бъдеще, в което преобладава мирът“,

след като два отделни инцидента само часове един от друг оставиха най-малко 15 убити и десетки други ранени.

Доналд Тръмп все още не е изразил мнение относно експлозията пред имота му в Града на греха, но неговият близък приятел Илон Мъск предполага, че това е терористична атака.

Експлозията се случи само няколко часа след като кола се вряза в тълпа в Ню Орлиънс.

При инцидента в Лас Вегас един човек е бил убит, а други седем са ранени според местната полиция.

Бившата и бъдеща първа дама заклейми насилието в новогодишния ден в пост в социалната мрежа X (бившата Twitter). „Инцидентите на насилие, които засегнаха нашите общности, са дълбоко тревожни. Жестокостта трябва да спре“, написа Мелания.

The incidents of violence that have impacted our communities are deeply concerning. The brutality must stop.



My heartfelt thoughts and prayers are with the families who are experiencing such profound grief and loss.



Let us strive for a future where peace prevails. — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 1, 2025

„Моите най-сърдечни мисли и молитви са със семействата, които преживяват такава дълбока скръб и загуба“, добави първата дама, която рядко има публични изяви.

В социалните мрежи бяха споделени кадри на автомобила Tesla Cybertruck, който експлодира и избухва в пламъци пред вратите на хотела на Тръмп в Лас Вегас, Невада.

Илон Мъск, близък приятел на Тръмп, каза, че смята експлозията за „терористичен акт“

и каза, че Cybertruck е бил нает от Turo (бел.ред. Turo Inc. е американска компания за споделяне на автомобили peer-to-peer, базирана в Сан Франциско), която също е наела и автомобила, участвал в атаката в Ню Орлиънс на Нова година.

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 1, 2025

Колата за 80 000 долара е произведена от компанията на Мъск Tesla.

Средният син на Тръмп Ерик, който е изпълнителен вицепрезидент на Trump Organization, написа в X за инцидента, но не го класифицира като тероризъм.

Earlier today, a reported electric vehicle fire occurred in the porte cochère of Trump Las Vegas. The safety and well-being of our guests and staff remain our top priority. We extend our heartfelt gratitude to the Las Vegas Fire Department and local law enforcement for their… — Eric Trump (@EricTrump) January 1, 2025

