Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система

31 август 2025, 07:22
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде Ройтерс.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Доналд Тръмп Американски избори Удостоверяване на самоличност Гласуване по пощата Избирателна система Електронно гласуване Хартиени бюлетини Избор
Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Огромен пожар се разгоря край София
Огромен пожар се разгоря край София

Преди 11 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 9 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 22 часа
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 10 часа

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Свят Преди 1 час

При операцията бяха намерени телата на двама заложници

<p>Премиерът Желязков и&nbsp;Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот</p>

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

България Преди 1 час

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 1 час

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 11 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Свят Преди 11 часа

Причината за бедствието все още не е ясна

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 12 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 13 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Свят Преди 14 часа

Други членове на правителството също бяха убити

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 15 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 15 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 16 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Свят Преди 16 часа

Мерц: Путин вече не спазва никакви международни споразумения

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 17 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 17 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 18 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 18 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

