Тръмп се замеси в нов скандал

П резидентът на САЩ вчера прекъсна запис на интервю за програмата "60 минути" на телевизия Си Би ЕС и заплаши да го разпространи преди програмираното му излъчване в неделя, за да покаже "пристрастността" на водещата, съобщиха ДПА и ТАСС, предаде БТА.

Си Би Ес съобщи в Туитър, че Тръмп е прекъснал интервюто с водещата Лесли Стол, но не посочи повече подробности.

Според телевизия Си Ен Ен, която цитира двама източници, запознати с инцидента, Тръмп разговарял със Стол 45 минути, след което неочаквано прекъснал интервюто, като заявил, че според него телевизията вече има достатъчно материал. Президентът не се върнал за втората част от записа, където трябвало да се появи заедно с вицепрезидента Майк Пенс.

Тръмп често обвинява американските медии в пристрастност срещу него, но разпространяването на интервюто преди планираното му излъчване би било крайно необичайно, отбелязва ДПА.

"Имам удоволствието да ви информирам, че в интерес на точността /.../ смятам да постна моето интервю с Лесли Стол за предаването "60 минути" преди излъчването му в ефир", написа президентът в Туитър. "Това ще бъде направено, за да може всеки да види какво представлява едно фалшиво и пристрастно интервю", добави той.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...