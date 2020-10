Д-р Фаучи обвини Тръмп в манипулация

Д -р Антъни Фаучи, "лицето" на борбата в САЩ срещу новия коронавирус, изрази недоволство, че е бил използван в предизборна реклама на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За близо пет десетилетия на обществена служба, никога не съм подкрепял публично никой кандидат", даде да се разбере директорът на американския Национален институт по алергични и инфекциозни заболявания в комюнике, разпространено от телевизия Си Ен Ен.

30-секундният клип, показан за първи път миналата седмица, изтъква личния опит на Тръмп, който се пребори с коронавируса, и включва кратък откъс от негов разговор с Фаучи, който оставя впечатлението, че световно признатият лекар хвали отговора на президента на епидемията от коронавируса в Съединените щати. "Не мога да си представя. . . някой да може да направи повече", казва членът на кризисния щаб, уж визирайки Тръмп.

Самият д-р Фаучи обаче обясни в своя отговор, изпратен до Си Ен Ен, че става въпрос за манипулация:

"Изявленията, които са ми приписани без мое разрешение от предизборния щаб на Републиканската партия, са били извадени от контекста, от коментар, който направих преди няколко месеца за усилията на федералните здравни власти".

САЩ са най-тежко засегнатата от коронавируса държава, с най-много заразени (близо 7,7 милиона) и починали (над 214 хиляди).

Д-р Фаучи, който през декември навършва 80 години, неведнъж бе принуден с финес да поправя Тръмп или да дава обяснения след неверни изявления на президента за бъдещите ваксини и лекарства срещу Ковид-19. Понякога тонът се повишаваше, например през април, когато Тръмп препостна в Туитър призив д-р Фаучи да бъде уволнен. След това обаче американският президент увери, че "Тони" върши страхотна работа, отбелязва Франс прес.

Говорител на предизборния щаб на Тръмп побърза да защити рекламата, като заяви, че американският главен инфекционист наистина е казал тези думи и е цитиран точно, предаде Ройтерс.

"Както д-р Фаучи свидетелства наскоро в Сената, президентът. . . взе вируса на сериозно от самото начало, действа бързо и спаси" хора, увери той.

Самият Тръмп реагира в същия дух, като написа в Туитър: "Това наистина са думи на д-р Фаучи. Ние вършим феноменална работа, според някои губернатори."

They are indeed Dr. Fauci’s own words. We have done a “phenomenal” job, according to certain governors. Many people agree...And now come the Vaccines & Cures, long ahead of projections! https://t.co/ANqKL4eBqJ