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Тръмп е спечелил над 1,4 млрд. долара от криптопроекти за година, сочат финансовите му декларации

Финансовите декларации показват, че над 500 млн. долара идват от криптопроекти, а още 635 млн. долара – от продажбата на мийммкойна $TRUMP

1 юли 2026, 06:59
Тръмп е спечелил над 1,4 млрд. долара от криптопроекти за година, сочат финансовите му декларации
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации, извършен вчера, предаде Ройтерс.

Документите – годишната му декларация за 2025 г. пред Службата за правителствена етика на САЩ – показват, че е получил над 500 милиона долара от World Liberty Financial, криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мийммкойни $TRUMP.

Президентът е декларирал също над 80 милиона долара от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи.

Ето колко струва Доналд Тръмп

Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Ройтерс по-рано изчисли, че семейството Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Тръмп се върна на президентския пост.

Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси – по-специално голф игрищата и курортите – продължават да носят милиони.

Тръмп декларира 15-процентно увеличение на приходите от тези обекти до малко над 500 милиона долара през 2025 г. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след встъпването си в длъжност през 2025 г.

Приходите от клуба му „Мар а Лаго“ във Флорида, който Тръмп нарече Зимния бял дом, скочиха до 77 милиона долара спрямо 50 милиона долара през 2024 г., а тези от голф клуба му в близкия Уест Палм Бийч нараснаха с 27%. Приходите от игрището на Тръмп в Лос Анджелис са намалели през миналата година.

Тръмп заяви вчера, че той и съпартийците му републиканци ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори през ноември, предаде Ройтерс.

Партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход. Двете основни американски политически партии – републиканците и демократите – обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, произвеждани на всеки четири години. Следващият такъв конгрес ще бъде през 2028 година.

Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп и се опасяват, че тревогите на избирателите за икономиката и решението на Тръмп да започне война с Иран може да навредят на усилията им, отбеляза агенцията.

Защо Доналд Тръмп е по-богат от всякога?

„ГОЛЯМА НОВИНА! За първи път в историята Републиканската партия ще проведе КОНГРЕС ПРЕДИ МЕЖДИННИ ИЗБОРИ. Той ще бъде в Далас, Тексас – едно от любимите ми места в света. Ще бъде фантастично!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

„Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като уточни, че конгресът ще се състои на 9 и 10 септември.

80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса, и включи няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на републиканската кампания.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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