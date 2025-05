Светът реагира на новината за новия папа - Робърт Франсис Превост - Лъв XIV

И збраха папата – и светът заговори. От площадите на Рим до социалните мрежи, изборът на Лъв XIV предизвика лавина от емоции и коментари.

Президентът Доналд Тръмп реагира на избора на новия папа, като заяви пред репортери в четвъртък: „Видях дима, но не видях папата“, каза Тръмп на излизане от събитие в Белия дом, посветено на майките на военни.

Малко по-късно Тръмп написа в своята социална мрежа:

Поздравления за кардинал Робърт Франсис Превост, който току-що беше обявен за папа. За нас е голяма чест да разберем, че той е първият американски папа. Какво вълнение и каква голяма чест за нашата страна. С нетърпение очаквам да се срещна с папа Лъв XIV. Това ще бъде един много значим момент!

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави новоизбрания предстоятел на Римокатолическата църква папа Лъв Четиринадесети.

В поздравителен адрес до папа Лъв Четиринадесети председателят на парламента изразява своята увереност, че в дейността му като духовен водач на най-голямата християнска общност в света винаги ще среща искрената приятелска подкрепа от българския народ. Сигурна съм, че избирането Ви за нов папа ще бъде посрещнато с радост от всички представители на католическата общност в България, подчертава Наталия Киселова.

„Вярвам, че доверието на мнозинството от кардиналите, участвали в конклава при определянето Ви за 267-и папа, е израз на високата им оценка за Вашите неоспорими духовни и нравствени качества. Сигурна съм, че те, както и добротворното наследство от Вашия предшественик – папа Франциск, ще Ви помогнат да се справите с трудната и отговорна мисия, с която Ви удостоиха Вашите братя по призвание“, се посочва в поздравителния адрес на председателя на Народното събрание. Наталия Киселова пожелава на папа Лъв Четиринадесети дълги години да се радва на добро здраве и умело да направлява своето голямо паство, пръснато по всички краища на Земята.

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави новоизбраният папа Лъв XIV.

„Поздравления на Негово Светейшество папа Лъв XIV по случай избирането му на престола на Свети Петър и началото на неговия понтификат“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Украйна дълбоко цени последователната позиция на Светия престол в подкрепа на международното право, осъждането на военната агресия на Руската федерация срещу Украйна и защитата на правата на невинните цивилни граждани. В този решителен за страната ни момент се надяваме на постоянна морална и духовна подкрепа от страна на Ватикана в усилията на Украйна за възстановяване на справедливостта и постигане на траен мир. Пожелавам на Негово Светейшество Лъв XIV мъдрост, вдъхновение и сила – както духовна, така и физическа – при изпълнението на благородната му мисия. Ad multos annos!“, пише още той.

Руският президент Владимир Путин пожела „успех“ на новоизбрания папа Лъв XIV. Путин изрази надежда, че американският понтиф ще се ангажира в „конструктивен диалог“ с Кремъл.

„Уверен съм, че конструктивният диалог и сътрудничеството, установени между Русия и Ватикана, ще продължат да се развиват на основата на християнските ценности, които ни обединяват“, заяви руският президент в послание, разпространено от Кремъл.

Френският президент Еманюел Макрон определи като исторически момент избора на Робърт Франсис Превост, под името папа Лъв XIV, за нов папа.

„Исторически момент за Католическата църква и нейните милиони верни. Към папа Лъв XIV, към всички католици във Франция и по света, отправям братско послание“, написа Макрон в социалната мрежа Х.

„На този 8 май нека новото папство бъде носител на мир и надежда“, добави президентът.

Председателите на Европейския съвет и Европейската комисия – Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен – поздравиха новоизбрания папа Лъв XIV, който се превърна в първия американец, оглавил католическата църква.

„Сърдечно приветствам избора на новия папа Лъв XIV, който е момент на надежда за милиони хора по целия свят. В тези времена на разделение и несигурност неговото духовно лидерство може да вдъхнови единство, състрадание и мир“, написа Коща в социалната мрежа Х.

Той отбеляза, че ЕС и Ватикана „споделят дълбока ангажираност към човешкото достойнство“. „Очаквам с нетърпение да работим заедно в общото ни стремеж към общото благо“, добави Коща.

В поздравителния си адрес Фон дер Лайен пожела на новия папа да носи вдъхновение чрез своята ангажираност към мира.

„Пожелаваме му неговото понтификат да бъде ръководено от мъдрост и сила, докато той води католическата общност и вдъхновява света чрез своята ангажираност към мира и диалога“, написа председателят на ЕК.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също бе сред първите, които поздрави новия папа.

"Habemus Papam. Добре дошъл, папа Лъв XIV. Нека твоето ръководство на Католическата църква бъде фар на надежда за всички вярващи. И вашата мъдрост и сила да продължават да вдъхновяват света, докато работим за изграждането на мостове, единство и мир".

