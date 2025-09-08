Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „последно предупреждение“ към палестинската групировка „Хамас“ в търсенето на споразумение за освобождаването на израелските заложници, съобщи ДПА.
(Във видеото: Тръмп заплаши с „адска разплата” „Хамас”, ако не бъдат освободени всички заложници в Газа)
„Всеки иска Заложниците У ДОМА. Всеки иска тази Война да свърши!“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл“ в неделя.
„Израелците приеха моите Условия. Време е „Хамас“ да ги приеме също“, написа Тръмп, без да уточни какво има предвид.
#FPWorld: US President Donald Trump on Sunday issued what he called his "last warning" to Hamas, urging the Palestinian militant group to accept a deal to release hostages from Gaza.https://t.co/NY1qgynrt2— Firstpost (@firstpost) September 7, 2025
Американският президент допълни: „Предупредих „Хамас“ за последствията, ако не приемат (условията). Това е последното ми предупреждение, друго няма да има!“
BREAKING: President Trump issues final warning to Hamas, stating that Israel has accepted terms but Hamas is still playing deadly games— John Strand (@JohnStrandUSA) September 7, 2025
Time is up
Hamas must return every hostage and end the bloodshed—or they must be ended pic.twitter.com/Y3YtHGrQvx
Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници, за 20 от които се смята, че още са живи.
САЩ, Катар и Египет са посредници в индиректни преговори между Израел и „Хамас“.
В сряда Тръмп написа в „Трут соушъл“, че „Хамас“ трябва да освободи заложниците незабавно.
