Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори от държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя днес, можете да ги видите долу.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя в 783 училища в страната. Това съобщи по-рано днес пресцентърът на МОН.

Стана ясно кой автор се падна на матурата по БЕЛ

„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешната матура по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, включва 41 задачи. От тях 22 са с избираем отговор, 16 - със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор. Задачата за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) е една.

За 41-ва задача днес беше изтеглен вариант 8.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способността за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък, 22 май, ще се състои вторият задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученика, както и по професия.