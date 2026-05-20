Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Л юбомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната със заповед на министър-председателя Румен Радев, съобщиха от правителствената пресслужба.
Радев назначи нови заместник-министри в три министерства
На 13 май правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, както и от военна служба, по взаимно съгласие.
Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства.
Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма
В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.