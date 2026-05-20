Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Л юбомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната със заповед на министър-председателя Румен Радев, съобщиха от правителствената пресслужба.

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

На 13 май правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Любомир Монов от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, както и от военна служба, по взаимно съгласие.

Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства.

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.