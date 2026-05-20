СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

20 май 2026, 18:51
Източник: БГНЕС

С офийският градски съд даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних.

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред.

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

Портних е обвинен от Европейската прокуратура заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна.

"Обвинение, съшито с бели политически конци. Десетки свидетелства сочат обратното – на "Карантината" е имало рибарски порт още при социализма!", написа Портних по-рано днес във Фейсбук.

Източник: БТА, Марин Колев    
Иван Портних Варна Софийски градски съд
