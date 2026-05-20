Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

А мериканският рапър Уиз Калифа е обявен за издирване от Румънската полиция, след като беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици за собствена употреба, съобщава "Зиаре".

Изпълнителят, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, беше задържан от румънската полиция през лятото на 2024 г., след като запали цигара с марихуана на сцената на фестивала "Beach, Please" в черноморския курорт Костинещ. При последвалото претърсване полицаите откриха у него 18 грама канабис.

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

След случилото се в Костинещ рапърът публикува съобщение, в което написа, че чрез жеста си не е искал да покаже неуважение към властите в Румъния. Той обеща да се върне за ново участие в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

В края на миналата година Апелативният съд в Констанца го осъди на девет месеца затвор за притежание на наркотици, а на 7 май тази година Върховният касационен съд отхвърли обжалване, внесено от адвокатите му. Така решението остана окончателно.

"Зиаре" отбелязва, че името му вече фигурира в списъка на издирваните лица в официалната платформа на сайта на Румънската полиция.