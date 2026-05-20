Свят

Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

Той беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици

20 май 2026, 17:53
Уиз Калифа е на седмо място със сумата от 28 млн. долара   
А мериканският рапър Уиз Калифа е обявен за издирване от Румънската полиция, след като беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици за собствена употреба, съобщава "Зиаре".

Изпълнителят, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, беше задържан от румънската полиция през лятото на 2024 г., след като запали цигара с марихуана на сцената на фестивала "Beach, Please" в черноморския курорт Костинещ. При последвалото претърсване полицаите откриха у него 18 грама канабис. 

След случилото се в Костинещ рапърът публикува съобщение, в което написа, че чрез жеста си не е искал да покаже неуважение към властите в Румъния. Той обеща да се върне за ново участие в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

В края на миналата година Апелативният съд в Констанца го осъди на девет месеца затвор за притежание на наркотици, а на 7 май тази година Върховният касационен съд отхвърли обжалване, внесено от адвокатите му. Така решението остана окончателно.

"Зиаре" отбелязва, че името му вече фигурира в списъка на издирваните лица в официалната платформа на сайта на Румънската полиция.

Източник: БТА, Ваня Накова    
Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

Вучич: Това с MOL не върви добре

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Одобриха промени за изплащането на пенсиите

NOVA стартира лятната си програмна схема с огромна преднина

Творческият директор на детската „Евровизия": България ще се справи невероятно!

СЗО: Огнището на Eбола в Африка не е пандемична извънредна ситуация

ЕК подписа споразумението с Украйна за заема от 90 млрд. евро

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София

Засякоха радиация от руски дрон в Украйна: Ракетата била с обеднен уран

Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

