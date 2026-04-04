Възраждане на Алкатрас: Тръмп готви отваряне на мястото за изгнание на "най-лошите от най-лошите"

А мериканският президент Доналд Тръмп поиска в ново бюджетно предложение до Конгреса на САЩ 152 милиона долара, за да отвори прочутия затвор "Алкатрас" в щата Калифорния, предаде ДПА.

Проектобюджетът за финансовата 2027 година, внесен от Белия дом снощи, включва план за реконструкцията на комплекса на остров Алкатрас в залива на Сан Франциско, определен като "охранителен шедьовър".

President Trump requests $152 million to transform Alcatraz into a state of the art secure prison facility.



Поисканото финансиране на "Алкатрас" покрива разходите за първата година и е част от голям проект на стойност 1,7 милиарда долара за обновяване на "западащите центрове за задържане" в САЩ.

През май миналата година Тръмп заяви, че е дал инструкции на съответните власти да възстановят и да отворят отново затвора.

Известен като Скалата, затворът "Алкатрас" имаше категория на максимална сигурност. В продължение на 29 години островът той е място за изгнание на „най-лошите от най-лошите“, посочва ДПА.

В момента на мястото се развива музейна дейност - затворът е обявен за национална историческа забележителност.

Остров Алкатраз сега е „музей“ и национална историческа забележителност, както и защитено място за размножаване на птици. Около 1,2 милиона души посещават острова всяка година.