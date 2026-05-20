Свят

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Посланието граничи с призив за бунт

20 май 2026, 20:19
САЩ предложиха "нов път" на кубинците
Източник: AP/БТА

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио днес предложи "нов път" за кубинците във видеообръщение, адресирано директно към населението на острова, в което обвини комунистическите лидери в кражби, корупция и репресии, предаде "Франс прес".

Обръщението е на испански език и е споделено в социалните мрежи.

Междувременно министерството на правосъдието на САЩ обяви днес повдигането на обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, който е на 94 години.

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

"Президентът Тръмп предлага нов път между Съединените щати и една нова Куба, където вие наистина имате възможността да изберете кой управлява вашата страна и да гласувате за смяната му, ако той не си върши работата добре", каза Рубио в посланието, което според АФП граничи с призив за бунт.

"Днес Куба не се контролира от някаква "революция"; Куба се контролира от ГАЕСА", продължи той, имайки предвид държавната компания, ръководена от военните, която според него "има активи на стойност 18 милиарда долара и контролира 70% от кубинската икономика".

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

"Те печелят от хотели, строителство, банки, магазини и дори от парите, които вашите близки ви изпращат от Съединените щати: всичко, абсолютно всичко, минава през ръцете им“, каза Рубио.

Държавният секретар напомни за предложението за 100 млн. долара американска помощ, която да бъде разпределена чрез християнски благотворителни организации.

Призивът на Рубио идва на фона на силно напрежение между Вашингтон и Хавана и на икономическа и енергийна криза на карибския остров, след като на 28 януари Доналд Тръмп подписа указ, с който заплаши да наложи мита върху държавите, продаващи петрол на Куба, отбелязва АФП.

САЩ срещу Куба: Бурята, която се задава

Обвинението срещу Раул Кастро се основава на дело от 1996 г., когато бяха свалени два граждански самолета, пилотирани от опоненти на Фидел Кастро. 

Раул Кастро, който наследи брат си Фидел като президент на Куба, започна историческо сближаване със Съединените щати през 2015 г. по времето на президента Барак Обама, което впоследствие беше поставено под въпрос от Тръмп, припомня  "Франс прес".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Марко Рубио Куба Раул Кастро САЩ
Последвайте ни
Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

Внесоха референдум в Северна Македония за конституционните промени

Внесоха референдум в Северна Македония за конституционните промени

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Volvo: комбито е предопределено да се завърне

Volvo: комбито е предопределено да се завърне

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

Даниела Митева: Данните за нарушения са неверни

България Преди 1 час

По-рано днес правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че е предложил освобождаването на Митева

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

България Преди 2 часа

Бончева си е отишла днес, на 89 години

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

България Преди 3 часа

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

България Преди 3 часа

Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Свят Преди 3 часа

Постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

България Преди 3 часа

Тя беше осъдена от Софийския районен съд на пет години затвор

Уиз Калифа е на седмо място със сумата от 28 млн. долара

Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

Свят Преди 4 часа

Той беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици

Хванаха крадец на мотори в София

Хванаха крадец на мотори в София

България Преди 4 часа

Задържаният е на 43 години, криминално проявен за множество кражби

Снимката е илюстративна

Първокласник откри 1300-годишен викингски меч по време на училищна екскурзия

Свят Преди 5 часа

Първокласник по време на училищна екскурзия в Норвегия направи уникална находка в забележително състояние

Иран пусна 26 кораба през Ормузкия проток

Иран пусна 26 кораба през Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Южна Корея потвърди, че неин петролен танкер е преминал през протока

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Любопитно Преди 5 часа

Форумът предизвика огромен интерес, а залата се оказа тясна за всички желаещи

Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

България Преди 5 часа

Близо 50 000 зрелостници се явиха на днешния държавен зрелостен изпит

Президентът на Русия Владимир Путин проведе емоционален разговор и се прегърна топло с китайския инженер Пън Пай – мъжът, когото светът помни като малкото момче от една от най-известните архивни снимки на президента от началото на века

След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка

Свят Преди 5 часа

След вирусно издирване в социалните мрежи, малкият Пън от парка „Бейхай“ се оказа пораснал инженер, завършил в Москва

Вучич: Това с MOL не върви добре

Вучич: Това с MOL не върви добре

Свят Преди 6 часа

Срокът, определен от американските власти за продажбата на руския дял в NIS, изтича на 22 май

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

България Преди 6 часа

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Свят Преди 6 часа

През 2008 г. в Загреб е открито мумифицираното тяло на Хедвига Голик. Оказва се, че бившата медицинска сестра е починала пред телевизора си още през 1966 г. Как една трагедия остана скрита от света в продължение на повече от четири десетилетия?

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Цветът на косата, който подмладява жената с 15 години  

Edna.bg

Шер на 80: Легендата, която никога не спря да преоткрива себе си

Edna.bg

Гредата спря Джеймс Ето'о от попадение срещу Локо Пд

Gong.bg

НА ЖИВО: Фрайбург - Астън Вила, съставите за финала на Лига Европа

Gong.bg

"Бангаранга" покори класациите за най-слушана песен в Европа

Nova.bg

"Фред, работи с мен": Към кого е отправено специалното послание, което DARA изписа на плакат

Nova.bg