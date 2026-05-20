Свят

Първокласник откри 1300-годишен викингски меч по време на училищна екскурзия

Първокласник по време на училищна екскурзия в Норвегия направи уникална находка в забележително състояние

20 май 2026, 16:36
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Л юбителите на историята са във възторг от удивителното откритие на първокласник в Норвегия – меч от ерата на викингите, датиращ отпреди повече от 1000 години.

По-рано този месец първокласникът е бил на училищна екскурзия в района на Брандбу, на около 43 мили от столицата Осло, когато е попаднал на невероятната находка.

Според управата на окръг Инланд, класът е бил на пролетна разходка, когато забелязал нещо странно да се подава от земята.

Оказало се, че това е голям меч отпреди около 1300 години, от Меровингския период, който бележи началото на епохата на викингите.

Мечът е известен като „негет“, което означава, че е остър само от едната страна.

Според професора по история в Йейлския университет Пол Фридман, епохата на Меровингите е пример за варварско кралство в постороманския свят, белязано от липсата на силно централно управление.

Снимките от общината показват големия меч в забележително за възрастта си състояние, като само половината от дължината му измерва 50 см.

Когато се сравни с ранните изображения на оръжието, става ясно защо тази ера на кралско управление е продължила над 250 години след падането на Западната Римска империя през V век.

Според популярни теории, Меровингите са идентифицирани като потомци на Исус Христос, който е избегнал разпятието и е избягал във Франция с бременната Мария Магдалена, съобщава History.com.

Според официалното съобщение от управата на окръг Инланд, групата, която се е натъкнала на тази реликва, постъпила разумно, като се свързала с археолози, за да сподели какво е открила, преди да предприеме каквито и да било по-нататъшни действия.

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!" събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

Творческият директор на детската „Евровизия": България ще се справи невероятно!

СЗО: Огнището на Eбола в Африка не е пандемична извънредна ситуация

ЕК подписа споразумението с Украйна за заема от 90 млрд. евро

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

Полски шофьор влиза в затвора за 13 години, след като беше заловен на британско пристанище. Рентгенова проверка разкри 90 килограма кокаин в тайник на камион, превозващ легална пратка за модната марка „Skims“

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София

Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

21-годишното момиче завърши престижния колеж „Спелман“, но по време на официалната церемония направи демонстративен жест, с който се разграничи от известния си баща

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

Четири зодии получават рядък шанс да сбъднат най-големите си мечти

Хороскопът за края на май обещава период на възможности и обновление. Само няколко зодиакални знаци обаче наистина ще почувстват, че животът им навлиза в ера на сбъдване на мечти

"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

Мексиканската звезда Ейса Гонсалес сподели забавни подробности за връзката си с българския тенисист Григор Димитров. Пред популярни подкасти и на червения килим тя разкри какви са хигиенните навици на спортиста и как се допълват двамата

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

"Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор", обяви Николай Найденов след края на правителственото заседание

