Първокласник откри 1300-годишен викингски меч по време на училищна екскурзия

Л юбителите на историята са във възторг от удивителното откритие на първокласник в Норвегия – меч от ерата на викингите, датиращ отпреди повече от 1000 години.

По-рано този месец първокласникът е бил на училищна екскурзия в района на Брандбу, на около 43 мили от столицата Осло, когато е попаднал на невероятната находка.

6-year-old boy discovers 1,300-year-old pre-Viking sword while on a school field trip in Norway pic.twitter.com/MUOe5fh2QT — Millennial Marketer 📣 (@1nefortunate) May 19, 2026

Според управата на окръг Инланд, класът е бил на пролетна разходка, когато забелязал нещо странно да се подава от земята.

Оказало се, че това е голям меч отпреди около 1300 години, от Меровингския период, който бележи началото на епохата на викингите.

Мечът е известен като „негет“, което означава, че е остър само от едната страна.

Според професора по история в Йейлския университет Пол Фридман, епохата на Меровингите е пример за варварско кралство в постороманския свят, белязано от липсата на силно централно управление.

Снимките от общината показват големия меч в забележително за възрастта си състояние, като само половината от дължината му измерва 50 см.

A six-year-old on a school trip in Hadeland pulled a 1,300-year-old sword out of a ploughed field this month.



Not the double-edged blade you see in films. This is a single-edged sword, Petersen Type F, from the very start of the Viking Age. Single-edged swords are a Norwegian… pic.twitter.com/Al6qbzV6tR — Viking History (@Vikinghistory) May 19, 2026

Когато се сравни с ранните изображения на оръжието, става ясно защо тази ера на кралско управление е продължила над 250 години след падането на Западната Римска империя през V век.

Според популярни теории, Меровингите са идентифицирани като потомци на Исус Христос, който е избегнал разпятието и е избягал във Франция с бременната Мария Магдалена, съобщава History.com.

Според официалното съобщение от управата на окръг Инланд, групата, която се е натъкнала на тази реликва, постъпила разумно, като се свързала с археолози, за да сподели какво е открила, преди да предприеме каквито и да било по-нататъшни действия.