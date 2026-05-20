Иран пусна 26 кораба през Ормузкия проток

В оенноморските сили на иранската Революционна гвардия обявиха, че през последните 24 часа са разрешили преминаването на 26 плавателни съда, включително петролни танкери, през Ормузкия проток.

Иран до голяма степен блокира корабоплаването през стратегическия морски коридор за световните енергийни доставки след избухването на войната със САЩ и Израел на 28 февруари.

Техеран, който е под американска морска блокада от 13 април въпреки действащото примирие, настоява всички кораби, преминаващи през протока, да получават разрешение от иранските въоръжени сили.

„През последните 24 часа 26 плавателни съда - включително петролни танкери, контейнеровози и други търговски кораби - преминаха през Ормузкия проток“, съобщиха военноморските сили на Революционната гвардия в публикация в Х, цитирани от АФП.

Оттам уточниха, че корабите са преминали след „координация и осигуряване на сигурност от страна на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“.

Южна Корея потвърди, че неин петролен танкер е преминал през протока, което е първото подобно преминаване на южнокорейски кораб от началото на конфликта.

В понеделник Иран обяви официалното създаване на Органа за Ормузкия проток и Персийския залив - нова структура, натоварена с управлението на трафика по водния път.

Миналата седмица Техеран заяви, че е позволил преминаването на „повече от 30 кораба“, включително и на някои китайски съдове.