Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

К омисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец април 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, съобщиха от КЕВР.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. Същевременно дружествата-доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, на са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. Тъй като през м.март цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената годишна базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС, всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 април 2026 г. са както следва:

1. 29,43 евро/MWh (57,55 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

2. 28,58 евро/MWh (55,90 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

3. 30,48 евро/MWh (59,62 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

4. 33,54 евро/MWh (65,60 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ;

Решението на КЕВР за определяне на компенсациите щe бъде публикувано на интернет страницата на регулатора, раздел „Решения за 2026 г.