Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран

20 май 2026, 15:31
Източник: БТА

К омисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец април 2026 г., които покриват част от разходите на битовите  клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, съобщиха от КЕВР.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. Същевременно дружествата-доставчици закупуват електрическа енергия на пазарни цени, на са задължени да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. Тъй като през м.март цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената годишна базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС, всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Определените компенсации за периода 1–30 април 2026 г. са както следва:

1. 29,43 евро/MWh (57,55 лв./MWh, без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

2.  28,58 евро/MWh (55,90 лв./MWh), без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

3. 30,48 евро/MWh (59,62 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

4. 33,54 евро/MWh (65,60 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ;

Решението на КЕВР за определяне на компенсациите щe бъде публикувано на интернет страницата на регулатора, раздел „Решения за 2026 г.

Източник: КЕВР    
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Първокласник откри 1300-годишен викингски меч по време на училищна екскурзия

Първокласник по време на училищна екскурзия в Норвегия направи уникална находка в забележително състояние

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Форумът предизвика огромен интерес, а залата се оказа тясна за всички желаещи

NOVA стартира лятната си програмна схема с огромна преднина

Новото предаване „SOS Разтребители“ спечели вниманието на зрителите

Творческият директор на детската „Евровизия”: България ще се справи невероятно!

Според специалиста страната ни има изключително богата култура и блестящи технически специалисти

СЗО: Огнището на Eбола в Африка не е пандемична извънредна ситуация

Организацията отчита висок риск на регионално ниво, но нисък в световен мащаб

ЕК подписа споразумението с Украйна за заема от 90 млрд. евро

Средствата се отпускат за срок от две години

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

Полски шофьор влиза в затвора за 13 години, след като беше заловен на британско пристанище. Рентгенова проверка разкри 90 килограма кокаин в тайник на камион, превозващ легална пратка за модната марка „Skims“

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

ЕМС се финансира чрез емитиране на облигации на международните финансови пазари

Засякоха радиация от руски дрон в Украйна: Ракетата била с обеднен уран

СБУ призова гражданите в никакъв случай да не докосват паднали отломки заради риск от облъчване

Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци

По думите му през годините по казуса са били използвани различни процедурни механизми, които са забавяли действията на Общината

Скандал на дипломирането: Дъщерята на Брад Пит се отказа от фамилията му

21-годишното момиче завърши престижния колеж „Спелман“, но по време на официалната церемония направи демонстративен жест, с който се разграничи от известния си баща

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

Четири зодии получават рядък шанс да сбъднат най-големите си мечти

Хороскопът за края на май обещава период на възможности и обновление. Само няколко зодиакални знаци обаче наистина ще почувстват, че животът им навлиза в ера на сбъдване на мечти

"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

Мексиканската звезда Ейса Гонсалес сподели забавни подробности за връзката си с българския тенисист Григор Димитров. Пред популярни подкасти и на червения килим тя разкри какви са хигиенните навици на спортиста и как се допълват двамата

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

"Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор", обяви Николай Найденов след края на правителственото заседание

