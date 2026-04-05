Нобелов лауреат за мир: Тръмп може да превърне Близкия изток в "огнено кълбо"

Н обеловият лауреат за мир и бивш ръководител на Международната агенция за атомна енергия Мохамед ел Барадей призовава да бъде спрян „лудият“ Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Барадей обвини Тръмп, че да превърне Близкия изток в „огнено кълбо“.

„Към правителствата от Залива: още веднъж, моля ви, направете всичко, което е по силите ви, преди този луд да превърне региона в огнено кълбо“, написа Ел Барадей в Екс на арабски език.

ElBaradei urge a ONU y potencias a intervenir tras ultimátum de Trump a Irán. #Internacional https://t.co/HItxt4AJsG pic.twitter.com/Y6mcPIkD4f — Uno TV (@UnoNoticias) April 5, 2026

В друга публикация на английски в същата социална мрежа бившият ръководител на МААЕ цитира съобщението на Тръмп, в което той дава срок до понеделник на Иран да постигне споразумение или да отвори отново стратегическия Ормузки проток, в противен случай ще „отприщи ада“.

„Нима нищо не може да се направи, за да се спре тази лудост?!“, коментира Ел Барадей, обръщайки се към ООН, правителствата на Китай и Русия, Европейски съвет и френския президент Еманюел Макрон.

Мохамед ел Барадей, 83-годишен бивш египетски държавник, оглавяваше МААЕ от 1997 до 2009 г., период, през който водеше ключови преговори с Иран относно ядрената му програма. През 2005 г. той получи Нобеловата награда за мир заедно със своята организация за усилията им в подкрепа на мирното използване на ядрената енергия.