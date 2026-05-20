България

Отиде си една от легендите на художествената ни гимнастика

Бончева си е отишла днес, на 89 години

20 май 2026, 19:49
Източник: iStock Photos/Getty Images

П очина едно от най-големите имена на България в художествената гимнастика - Златка Бончева. Тъжната вест съобщиха от оглавяваната от Илиана Раева Българска федерация по художествена гимнастика:  

Тя беше първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб Левски. Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и др.

Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, но тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти. 

Всички нейни момичета говорят с невероятен респект за нея и с огромна любов. 

Златка Бончева оставя огромен отпечатък в живота на големите ни шампионки. Освен, че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта. 

Днес българската художествена гимнастика загуби един изумителен и недостижим педагог, треньор и човек.

Опелото ще се отслужи на 22 май, петък, от 11 часа в храм "Св.Георги", на бул. "Патриарх Евтимий" в София.

Златка Бончева Художествена гимнастика
