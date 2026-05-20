Вучич: Това с MOL не върви добре

В учич заяви още, че преговорите с унгарската MOL за купуване на руския дял в сръбската петролна компания НИС, която е под американски санкции, не вървят добре.

„Това с MOL не върви добре, не върви отлично, не съм голям оптимист“, каза той.

Срокът, определен от американските власти за продажбата на руския дял в NIS, изтича на 22 май. До тази дата трябва да бъде подадена документацията за договора за покупко-продажба.

„Надявам се OFAC да разбере позицията на Сърбия и страната ни да не бъде наказана без вина“, заяви Вучич.

Американските власти изискват излизане на руския собственик като условие за отмяна на санкциите. На компанията неколкократно беше удължаван лицензът за работа, докато продължават преговорите за промяна на собствеността.

Унгарската MOL Group през януари подписа основните условия на обвързващо рамково споразумение с „Газпром нефт“ за покупка на дял от 56,15% в НИС.

Сделката трябва да бъде одобрена от американската Служба за контрол на чуждестранните активи, OFAC.

Министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович по-рано заяви, че Сърбия, като миноритарен собственик, не е доволна от детайлите в преговорите с MOL относно бъдещата работа на рафинерията и покриването на сръбския пазар.

По думите ѝ има въпроси и около финансовите задължения, които НИС е поела преди няколко години.