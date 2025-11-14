България

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова

14 ноември 2025, 08:42
САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона
Източник: iStock/Getty Images

С АЩ одобриха евентуалната продажба на Тайван на резервни и ремонтни части за изтребители за общо 330 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е първата потенциална сделка от този вид от завръщането на президент Доналд Тръмп в Белия дом през януари.

"Предложената продажба ще подобри способността на получателя да посреща настоящите и бъдещите заплахи, като поддържа оперативната готовност на своя флот от Ф-16, C-130", и други самолети, се казва в изявление на Пентагона.

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова. Правителството на Тайван категорично възразява срещу претенциите на Пекин и заявява, че единствено гражданите на Тайван могат да решават бъдещето си.

Тайван купува оръжия за още $619 млн. от САЩ

Според Тръмп китайският президент Си Цзинпин го е уверил, че няма да нахлуе в Тайван, докато той е президент на САЩ.
Тръмп и Си се срещнаха в края на миналия месец в Южна Корея в опит да договорят търговска сделка.

Преди срещата Тайпе си опасяваше, че Тръмп може някак "да предаде" интересите на Тайван, отстъпвайки пред Си. Вашингтон има официални дипломатически отношения с Пекин, но поддържа неофициални връзки с Тайван и е най-големият доставчик на оръжие на острова.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
САЩ Тайван Китай Продажба на оръжие Пентагон Изтребители Доналд Тръмп Си Цзинпин Териториални претенции Военна готовност
