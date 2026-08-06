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„Това не е президентско“: Тръмп разкри какво в поведението му мрази Мелания

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкри няколко неща, които според него първата дама Мелания Тръмп „мрази“ в публичните му изяви.

(Във видеото: Балът на главнокомандващия: Първият танц на Мелания и Доналд Тръмп след клетвата)

Обръщайки се към свои поддръжници в Лас Вегас в сряда, Тръмп каза, че съпругата му е критикувала характерните му танцови движения по време на митинги, както и навика му да имитира щангист по време на речи за транссексуалните спортисти, като е определила тези моменти като „непрезидентски“, съобщава Newsweek.

„Тя мрази, когато имитирам мъже в женския спорт“, каза той пред тълпата.

„Тя мрази, когато правя „щангиста““, добави той, имитирайки движението по вдигане на тежести.

Тръмп: Мелания мрази танците ми

„Тя каза, че това не е президентско. Аз казах: „Е, може и да не е президентско, но спечелих изборите с разгромна победа, така че не знам“, добави Тръмп.

Не за първи път Тръмп споделя за несъгласието на Мелания относно някои от по-театралните му моменти на сцената. Президентът и преди е разкривал, че тя не е фен на неговото танцуване или имитации, описвайки я като „много елегантна жена“.

Тръмп казва, че Мелания мрази танците му

Танцуването на Тръмп се превърна в една от най-разпознаваемите му традиции по време на митинги, особено когато се движи в ритъма на песента „Y.M.C.A.“ на Village People на предизборни събития.

Според Тръмп Мелания смята, че това не подхожда на образа на един президент.

По-рано тази година президентът каза, че Мелания го е попитала дали бившият президент Франклин Д. Рузвелт, когото той описа като „елегантен човек“, би се държал по подобен начин пред публика.

„Тя мрази, когато танцувам“, каза Тръмп по време на обръщение към законодатели от Републиканската партия през януари.

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Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

„Тя всъщност каза: „Можеш ли да си представиш ФДР да танцува?““, допълни той.

Тръмп и преди е споделял подобна история. По време на изява през 2023 г. на есенната конвенция на Републиканската партия в Калифорния, Тръмп каза, че Мелания му е заявила, че танците му „не са президентски“.

„Казах: „Но на хората им харесва““, спомня си Тръмп. Той обясни, че публиката редовно го насърчава да го прави.

Доналд Тръмп: Мелания мрази "непрофесионалните" ми танци

„Казах, че имам проблем, защото всички го искат. Те викат: „Танцувай, танцувай, танцувай““, каза Тръмп.

Тръмп казва, че Мелания не харесва имитацията му на вдигане на тежести

Тръмп също така каза, че Мелания възразява срещу жеста, който той прави, когато обсъжда транссексуалните спортисти, състезаващи се в женските спортове.

По време на речи по този въпрос Тръмп понякога използва преувеличени движения с ръце, за да имитира щангист. Той каза, че Мелания смята това поведение за неподходящо за един президент.

Крал Чарлз III и Мелания Тръмп с весел момент пред кошера на Белия дом
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Мелания Чарлз
Мелания Чарлз
Мелания Чарлз
Мелания Чарлз

Тръмп каза в сряда, че Мелания „мрази, когато правя „щангиста““.

През януари той си спомни как Мелания му е казала: „Скъпи, моля те, вдигането на тежести е ужасно.“

Той отговорил, като изтъкнал, че въпреки това е станал президент: „Казах: „Но аз станах президент.““

Преди това Тръмп описа същия разговор по време на речта си в Калифорния през 2023 г., казвайки, че Мелания му е заявила: „Това не е президентско“.

Мелания и преди е коментирала публичния образ на Тръмп

Коментарите на Тръмп не са първият случай, в който той казва, че Мелания му дава обратна връзка за публичните му изяви.

Камери уловиха Доналд Тръмп да размахва пръст на Мелания

По време на речта си пред Републиканската партия в Калифорния през 2023 г. Тръмп каза, че Мелания е критикувала изглеждането му пред камерата, след като гледала едно интервю, казвайки му: „Не изглеждаше добре, имаше твърде много светлина“.

Доналд и Мелания Тръмп посрещна нидерландските крал и кралица в Белия дом
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Тръмп крал и кралица на Нидерландия
Тръмп крал и кралица на Нидерландия
Тръмп крал и кралица на Нидерландия
Тръмп крал и кралица на Нидерландия

Стилът на Тръмп на митингите остава негова политическа запазена марка

Танците и физическите жестове на Тръмп се превърнаха в определяща част от неговите предизборни изяви, като поддръжниците му често го насърчават да ги повтаря.

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Въпреки че Мелания като цяло поддържа по-дискретен публичен профил и рядко е коментирала публично думите на съпруга си относно техните лични разговори, Тръмп многократно я представя като човек, който му дава съвети относно неговия образ и поведение пред публика.

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Президентът продължава да използва същите традиции по време на митингите си, за които казва, че съпругата му критикува, като твърди, че поддръжниците му се наслаждават на тези моменти и ги очакват на неговите събития.

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