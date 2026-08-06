Засилен контрол по пътищата: Над 15 500 автомобила проверени само за ден, десетки шофьори хванати с алкохол и наркотици

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З асилените полицейски проверки по пътищата в страната продължават. Само през последното денонощие служителите на МВР са проверили 15 515 моторни превозни средства и хиляди водачи в рамките на специализираните акции за контрол на пътното движение.

По данни на вътрешното министерство са съставени 425 акта за установяване на административни нарушения, а на нарушителите са издадени 4903 фиша.

Десетки шофьори са засечени с алкохол

Основен акцент на акцията остава противодействието на управлението на автомобили след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и на шофирането от неправоспособни водачи.

През последното денонощие полицаите са установили 24 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол.

От тях 14 са били с концентрация над 1,2 промила, което по българското законодателство представлява престъпление и води до образуване на наказателно производство, предаде NOVA.

Останалите 10 водачи са били с алкохол между 0,5 и 1,2 промила, което се санкционира по административен ред с високи глоби, отнемане на контролни точки и временно лишаване от право да управляват автомобил.

Петима са шофирали след употреба на наркотици

По време на проверките органите на реда са установили и петима водачи, управлявали автомобил след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

При подобни нарушения законът предвижда тежки санкции, включително отнемане на свидетелството за управление, наказателна отговорност и в определени случаи конфискация на автомобила.

Акциите продължават

От МВР посочват, че засиленият контрол ще продължи и през следващите дни. Полицейски екипи ще бъдат разположени както по автомагистралите и главните пътища, така и в населените места, като проверките ще бъдат насочени към най-честите нарушения, водещи до тежки катастрофи.

Освен за употреба на алкохол и наркотици, служителите следят за превишена скорост, неправилни изпреварвания, използване на мобилен телефон по време на движение, непоставени предпазни колани и управление без необходимата правоспособност.

Засилените проверки са част от постоянната национална стратегия на МВР за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия. Данните на полицията показват, че управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества продължава да бъде сред основните причини за тежки катастрофи с жертви и ранени.

През последните години законодателството беше значително затегнато. При установяване на концентрация на алкохол над 1,2 промила или управление след употреба на наркотични вещества водачите носят наказателна отговорност. Освен това при определени случаи законът позволява отнемане в полза на държавата на автомобила, ако той е собственост на нарушителя, или присъждане на неговата парична равностойност.

От МВР призовават водачите да не сядат зад волана след употреба на алкохол или наркотици и да спазват правилата за движение, тъй като превенцията остава най-ефективният начин за намаляване на жертвите по пътищата.