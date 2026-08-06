Краят на засадите в Waze? ЕС даде зелена светлина за забрана на сигналите за полиция

Н авикът на милиони български шофьори да проверяват за полицейски засади в Waze преди всяко изпреварване е напът да се превърне в незаконен лукс.

Милиони шофьори в Европа, за които стартирането на навигационна апликация като Waze, Coyote или Google Maps е автоматичен рефлекс при всяко сядане зад волана, са изправени пред нова правна реалност. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови ключово решение, с което потвърди правото на всяка държава членка самостоятелно да забранява и криминализира функциите за споделяне на местоположението на полицейски засади, мобилни радари и проверки в реално време.

Магистратите в Люксембург решиха, че съображенията за обществен ред, пътна безопасност и превенция на престъпността надделяват над свободното предоставяне на цифрови услуги в рамките на общия европейски пазар.

Откъде тръгна всичко: Сблъсъкът във Франция

Казусът стигна до най-висшата инстанция на ЕС след дългогодишна правна битка във Франция. Френското правителство вече беше въвело стриктни ограничения за технологични компании да излъчват точни локации на полицейски проверки (особено тези за алкохол, наркотици или издирвани лица).

Компанията Coyote System — един от пионерите в засичането на камери на континента — обжалва френските наредби пред Върховния административен съд на Франция (Conseil d'État). Основният им аргумент бе, че френската забрана нарушава правото на ЕС за свободно движение на цифрови услуги и че френските органи нямат право да ограничават платформа, базирана в друга държава от ЕС. Френският съд отнесе казуса до Съда на ЕС в Люксембург за официално тълкуване.

Отговорът на СЕС бе категоричен: Държавите имат пълното право да защитят органите на реда.

Ключовият обрат: Падението на „невинния посредник“

Най-тежкият удар за приложения от типа на Waze и Coyote в решението на съда е свързан с правния им статут.

С години технологичните платформи се защитаваха с аргумента, че са просто „пасивни хостинг посредници“ — платформа, в която потребителите сами си споделят информация, а компанията не носи отговорност за това съдържание.

Съдът на ЕС обаче отхвърли тази теза с важен мотив:

Алгоритмичен контрол: Платформи като Waze и Coyote не просто препредават сурови данни. Те използват сложни алгоритми за обработка, подреждане, филтриране и визуализиране на сигналите от шофьорите.

Активна роля: Поради тази алгоритмична обработка компанията упражнява контрол върху информацията и не може да се ползва от защитата за неутрален посредник.

„Когато софтуерът обработва и структурира данните, за да отправи конкретно предупреждение към водача, той вече не е просто преносител на съобщение, а активен участник в процеса“, отбелязва съдът.

„Пъстрата черга“ на Европа: Какво предстои по пътищата?

Решението на СЕС не налага автоматична общоевропейска забрана, а дава „зелена светлина“ на националните правителства сами да определят правилата. Това на практика създава правна мозайка на континента:

Държава, статут към момента и очаквано развитие след решението

Германия и Швейцария

Изключително строги забрани (глоби за използване дори от спътника на шофьора). Затягане на натиска върху Google и Waze за пълно софтуерно блокиране.

Франция

Разрешени са само „зони за опасност“ (без точна локация на патрула). Пълна правна защита на настоящите ограничения.

България и Източна Европа

Масово и свободно използване на функциите за съобщаване на мобилни камери и засади без правни пречки. Националните парламенти и МВР вече разполагат с готов законов прецедент, който им позволява при желание да въведат подобни забрани, без риск да бъдат съдени от технологичните гиганти.

Как технически държавите могат да принудят Waze?

Ако дадено правителство (например в София, Париж или Берлин) приеме съответното законодателство и уведоми Европейската комисия, Google (собственикът на Waze) ще бъде длъжен чрез геозониране (geofencing) автоматично да премахва бутона за съобщаване на полицейски патрули и камери веднага щом автомобилът пресече границата на съответната държава.

Големият дебат: Сигурност срещу „предупредени шофьори“

Решението на съда възроди вечния спор между органите на реда и шофьорската общност:

Позицията на полицията и държавата: Предупрежденията за мобилни патрули обезмислят специализираните акции срещу пияни и дрогирани водачи, както и преследването на издирвани лица или тежки престъпления. Водачите просто променят маршрута си или намаляват скоростта за 200 метра около патрулката, след което отново нарушават правилата.

Позицията на шофьорите: Повечето водачи твърдят, че знанието къде има камера действа превантивно и ги кара да спазват ограниченията точно в опасните участъци. Забраната на Waze може просто да тласне шофьорите към нерегулирани канали като Telegram или Viber групи.

Едно е сигурно: ерата, в която навигациите бяха „законно убежище“ срещу контрола на пътя, официално навлезе в своя край. Сега топката е в градината на националните парламенти на държавите в ЕС.