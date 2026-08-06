Руски удари убиха трима души в Харковска област, хиляди цивилни остават на фронтовата линия в Донецк

Н ай-малко трима души загинаха при руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия, Харковска област, съобщиха местните власти в приложението Telegram, цитирани от "Ройтерс".

По информация на украинските власти атаката е предизвикала пожари в жилищни райони, а спасителни екипи продължават да гасят огнищата и да разчистват отломките в търсене на евентуални затрупани хора.

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Балаклия се намира в Изюмски район на Харковска област – район, който неведнъж е бил обект на руски атаки от началото на войната.

Има ранени и в Сумска област

Нови удари са нанесени и по Сумска област в североизточната част на Украйна.

Според местните власти най-малко двама души са ранени при руски бомбардировки с управляеми авиационни бомби по гражданска инфраструктура. При атаките са нанесени щети и на жилищни сгради.

Към момента няма информация дали броят на пострадалите може да се увеличи.

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12 000 души остават в зоната на активните бойни действия

Междувременно Донецката областна военна администрация съобщи, че около 12 000 цивилни продължават да живеят в районите на активни бойни действия в Донецка област, предаде Укринформ.

По данни на администрацията в контролираната от Украйна част на областта все още се намират около 115 000 мирни жители, сред които близо 6000 деца.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. от региона са евакуирани над 1,4 милиона души, включително около 212 000 деца.

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Задължителна евакуация е в сила от 2022 г.

Заповедта за задължителна евакуация на цивилното население в Донецка област беше въведена на 2 август 2022 г. заради непрекъснатите бойни действия и високия риск за живота на местните жители.

Властите многократно призовават хората, които все още се намират в близост до фронтовата линия, да напуснат района, но хиляди продължават да отказват евакуация въпреки ежедневните обстрели.

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През последните месеци Русия засили въздушните атаки срещу украински градове, използвайки ракети, дронове и управляеми авиационни бомби. Особено тежко остава положението в източните и североизточните райони на страната, включително Донецка, Харковска и Сумска област.

Донецка област продължава да бъде една от основните зони на бойните действия. Руските сили се опитват постепенно да разширят контрола си върху региона, докато украинската армия се стреми да задържи отбранителните си позиции. Заради постоянните обстрели цивилното население в близост до фронта остава изложено на сериозен риск, а украинските власти продължават да настояват за евакуация на всички жители от най-опасните райони.