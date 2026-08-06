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Бела Хадид с разтърсващо откровение за болестта и новия си начин на живот

29-годишният супермодел Бела Хадид разкри как е променила представите си за успеха и откровено сподели за поредната тежка криза в битката си с Лаймската болест

6 август 2026, 10:03
Бела Хадид с разтърсващо откровение за болестта и новия си начин на живот
Източник: Getty Images

С упермоделът Бела Хадид откровено разкри променената си представа за успеха и как е научила да се радва на малките неща в живота. 29-годишната звезда даде специално интервю за списание Elle по повод новата си рекламна кампания за модния бранд Alo, съобщава People.

Промяната в приоритетите

„Преди мислех, че успехът означава винаги да работиш, винаги да казваш „да“ и постоянно да гониш следващата цел. Сега усещането е много по-просто“, споделя Бела.

„Днес за мен успехът е да имам пространството да се събудя и наистина да се наслаждавам на живота си, да се грижа за себе си, да прекарвам време с любимите си хора и да присъствам в момента. Колкото повече слушам себе си и живея честно, толкова по-уверена и стъпила на земята се чувствам“, разказва моделът.

Кампанията, заснета в Лос Анджелис, показва топмодела в много по-небрежна и естествена светлина, далеч от висшата мода и блясъка, с които всички са свикнали да я свързват.

Бела, която от тригодишна възраст е запален ездач, все по-често споделя в социалните си мрежи кадри далеч от подиума – сред природата, на кон или прекарвайки време с близките си.

Тежката битка с Лаймската болест

Зад красивите снимки и успешните кампания обаче се крие дългогодишна битка за здравето ѝ. Моделът не крие от своите последователи честите кризи, през които преминава заради диагнозата си – Лаймска болест.

Наскоро тя публикува поредица от откровени съобщения, в които разкри за поредното влошаване на състоянието си и описа симптомите, с които се бори ежедневно: непоносима болка, хронична умора, тревожност, когнитивни затруднения („мозъчна мъгла“), инфекции и травми.

„Всичко това води до тежка изолация и депресия, особено когато продължава дълго време“, признава Хадид.

„Особено трудно е, когато опитваш абсолютно всичко – четеш книги, търсиш решения, изискваш отговори, които никой не може да ти даде. Бориш се. Най-накрая имаш няколко добри дни, мислиш си, че си открил правилната терапия и рутина... и изведнъж кризата се връща и отново нищо не изглежда сигурно“, разказва още тя.

Въпреки физическите и емоционалните изпитания, Бела Хадид продължава да бъде пример за искреност пред милионите си фенове, показвайки, че дори на върха на световната модна сцена здравето и вътрешният мир са на първо място.

Източник: People    
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