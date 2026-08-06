Свят

Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив: Светът да се откаже от ядреното възпиране

Десетки хиляди почетоха жертвите, а японският премиер защити „реалистичен подход“ към ядрената сигурност на фона на дебат за промени в отбранителната политика

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 07:35
Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив: Светът да се откаже от ядреното възпиране
Източник: AP/БТА

Х ирошима отбеляза 81-вата годишнина от американската атомна бомбардировка над града с призиви към световните лидери да сложат край на войните и да се откажат от разбирането, че ядрените оръжия са средство за възпиране, предаде "Асошиейтед прес".

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По време на възпоменателната церемония в Мемориалния парк на мира кметът на Хирошима Кадзуми Мацуи предупреди, че светът се намира на опасен кръстопът.

„Твърде много политически лидери все още смятат ядреното възпиране за реалистичен подход и по този начин узаконяват насилието, което отдалечава света още повече от една епоха без ядрени оръжия“, заяви той.

Според Мацуи омаловажаването на нечовешкия характер на ядрените оръжия и възприемането на военната сила като средство за гарантиране на националната сигурност могат да доведат до нови трагедии, подобни на тези в Хирошима и Нагасаки.

  • 50 000 души почетоха жертвите

На церемонията присъстваха около 50 000 души, сред които представители на близо 120 държави и региони, включително САЩ и Иран.

Точно в 8:15 часа местно време – моментът, в който на 6 август 1945 г. американският бомбардировач B-29 хвърля атомната бомба над града – беше запазена минута мълчание. В Мемориалния парк прозвуча и Камбаната на мира в памет на загиналите.

  • Премиерът защити „реалистичен подход“

Японският министър-председател Санае Такаичи, която за първи път участва в церемонията в качеството си на премиер, заяви, че правителството ще продължи да работи за свят без ядрени оръжия в рамките на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

В същото време тя подчерта, че Токио ще следва „реалистичен подход“ към сигурността – позиция, която предизвиква критики сред пацифистки организации и оцелелите от атомните атаки.

  • Дебат за бъдещето на японската ядрена политика

Тазгодишното възпоменание се проведе на фона на засилени спекулации, че правителството на Такаичи може да преразгледа трите следвоенни принципа на Япония, според които страната не притежава, не произвежда и не допуска разполагането на ядрени оръжия на своя територия.

По-късно тази година кабинетът се очаква да представи промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите варианти е отпадането на принципа, забраняващ внасянето на ядрени оръжия в Япония.

Макар Такаичи да заяви, че страната досега е спазвала тези принципи, тя не пое категоричен ангажимент, че те ще останат непроменени.

  • Оцелелите предупреждават: Историята не бива да се забравя

Оцелелите от атомната бомбардировка, известни като хибакуша, изразиха тревога от засилващата се международна подкрепа за ядреното възпиране, включително и в самата Япония.

Страната остава под американския ядрен чадър и нееднократно е търсила уверения от Вашингтон за ангажимента му към нейната сигурност. Именно поради тази причина японските правителства досега отказват да подпишат Договора за забрана на ядрените оръжия или дори да участват като наблюдатели в срещите по него.

Днес броят на оцелелите от Хирошима е намалял до 91 105 души – едва около една четвърт от първоначалния им брой. Средната им възраст вече надхвърля 86 години, което засилва опасенията, че преките свидетелства за трагедията постепенно ще останат само в историческите архиви.

  • Първата атомна атака в историята

На 6 август 1945 г. Съединените щати хвърлят атомната бомба „Little Boy“ над Хирошима. Градът е почти напълно разрушен, а до края на същата година загиват около 140 000 души вследствие на взрива, изгарянията и радиацията.

Три дни по-късно, на 9 август, втора атомна бомба – „Fat Man“ – е хвърлена над Нагасаки, където загиват още около 70 000 души.

На 15 август 1945 г. Япония обявява капитулация, с което приключва Втората световна война в Азия. Атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки остават единствените случаи в историята, при които ядрени оръжия са използвани във военен конфликт.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанаси Петров    
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