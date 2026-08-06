Хирошима отбеляза 81 години от атомната бомбардировка с призив: Светът да се откаже от ядреното възпиране

Х ирошима отбеляза 81-вата годишнина от американската атомна бомбардировка над града с призиви към световните лидери да сложат край на войните и да се откажат от разбирането, че ядрените оръжия са средство за възпиране, предаде "Асошиейтед прес".

"Атомните бомби разтопиха хората": Как едно 8-годишно момиче оцеля в Хирошима и Нагасаки

По време на възпоменателната церемония в Мемориалния парк на мира кметът на Хирошима Кадзуми Мацуи предупреди, че светът се намира на опасен кръстопът.

„Твърде много политически лидери все още смятат ядреното възпиране за реалистичен подход и по този начин узаконяват насилието, което отдалечава света още повече от една епоха без ядрени оръжия“, заяви той.

Today in History

August 6th

1945

Hiroshima Atomic Bombing (81 Years Ago)

On August 6, 1945, during the final weeks of World War II, the United States dropped the world’s first atomic bomb used in warfare on the Japanese city of Hiroshima. The B-29 bomber Enola Gay, commanded by… pic.twitter.com/BFT81kGcAS — Connie Landro (@clandro) August 6, 2026

Според Мацуи омаловажаването на нечовешкия характер на ядрените оръжия и възприемането на военната сила като средство за гарантиране на националната сигурност могат да доведат до нови трагедии, подобни на тези в Хирошима и Нагасаки.

50 000 души почетоха жертвите

На церемонията присъстваха около 50 000 души, сред които представители на близо 120 държави и региони, включително САЩ и Иран.

Точно в 8:15 часа местно време – моментът, в който на 6 август 1945 г. американският бомбардировач B-29 хвърля атомната бомба над града – беше запазена минута мълчание. В Мемориалния парк прозвуча и Камбаната на мира в памет на загиналите.

Премиерът защити „реалистичен подход“

Японският министър-председател Санае Такаичи, която за първи път участва в церемонията в качеството си на премиер, заяви, че правителството ще продължи да работи за свят без ядрени оръжия в рамките на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

В същото време тя подчерта, че Токио ще следва „реалистичен подход“ към сигурността – позиция, която предизвиква критики сред пацифистки организации и оцелелите от атомните атаки.

Thank you for remembering the victims of Hiroshima and for honoring the resilience of its people.



Today, August 6, marks 81 years since the atomic bombing.



I have created a 14-part English archive based on official records, historical documents, photographs, court decisions,… https://t.co/FTlnKLUrMs — それ、調べといた。 (@sore_shirabeta) August 6, 2026

Дебат за бъдещето на японската ядрена политика

Тазгодишното възпоменание се проведе на фона на засилени спекулации, че правителството на Такаичи може да преразгледа трите следвоенни принципа на Япония, според които страната не притежава, не произвежда и не допуска разполагането на ядрени оръжия на своя територия.

По-късно тази година кабинетът се очаква да представи промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите варианти е отпадането на принципа, забраняващ внасянето на ядрени оръжия в Япония.

Макар Такаичи да заяви, че страната досега е спазвала тези принципи, тя не пое категоричен ангажимент, че те ще останат непроменени.

Оцелелите предупреждават: Историята не бива да се забравя

Оцелелите от атомната бомбардировка, известни като хибакуша, изразиха тревога от засилващата се международна подкрепа за ядреното възпиране, включително и в самата Япония.

Страната остава под американския ядрен чадър и нееднократно е търсила уверения от Вашингтон за ангажимента му към нейната сигурност. Именно поради тази причина японските правителства досега отказват да подпишат Договора за забрана на ядрените оръжия или дори да участват като наблюдатели в срещите по него.

Днес броят на оцелелите от Хирошима е намалял до 91 105 души – едва около една четвърт от първоначалния им брой. Средната им възраст вече надхвърля 86 години, което засилва опасенията, че преките свидетелства за трагедията постепенно ще останат само в историческите архиви.

Първата атомна атака в историята

На 6 август 1945 г. Съединените щати хвърлят атомната бомба „Little Boy“ над Хирошима. Градът е почти напълно разрушен, а до края на същата година загиват около 140 000 души вследствие на взрива, изгарянията и радиацията.

Три дни по-късно, на 9 август, втора атомна бомба – „Fat Man“ – е хвърлена над Нагасаки, където загиват още около 70 000 души.

На 15 август 1945 г. Япония обявява капитулация, с което приключва Втората световна война в Азия. Атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки остават единствените случаи в историята, при които ядрени оръжия са използвани във военен конфликт.