България

Радев за случая в Банско: Чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България

"В традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм", заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 6 август 2026, 10:16 / 6 август 2026, 07:04
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"В традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както и в случая вчера - ние сме реагирали и сме осъдили езика на омразата". Това коментира пред журналисти премиерът Румен Радев по повод случай със словесна агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско.

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"Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религия", каза Радев.

"През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", подчерта премиерът.

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От МВР съобщиха в сряда за случай със словесна агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско, по който е образувана преписка, докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, изяснено е, че българските младежи са непълнолетни, казаха от българското вътрешно министерство.

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"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между група младежи в Банско, да се запознаят с фактите", коментира също Радев.

"Готови сме да предоставим тези факти в цялост", каза той.

Радев призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни. Да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост, да не рушат и да спазват благоприличие, като не провокират със своето поведение, апелира премиерът.

Министър-председателят Румен Радев посети летище „Доброславци“,

където ще бъде изграден „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“.

"Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 г. – национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери", посочи Радев.

"Ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето, каза премиерът. Този проект ще даде тласък на общините в региона", допълни премиерът.

"Пистата ще запази своята функционалност и ще бъде ремонтирана и удължена. Тя ще остане и като база за подготовка на Национална служба за охрана (НСО)", каза още Радев.

"Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието и във високотехнологични производства", обобщи премиерът. Той изрази надежда, че по такъв начин България ще се превърне от страна, „която консумира технологии“ в такава, която ги създава.

По думите му успехът на проекта ще зависи не толкова от обема на инвестициите и създадените работни места, колкото от това, че ще позволи развитие и задържане на талантливите българи.

"Проектът е много сложен и голям, опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана и развой на военноотбранителни системи в Европа", каза от своя страна управителят на „ЕндуроСат“ Райчо Райчев. "Първата фаза ще продължи три години, като ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, ще направим огромна зелена зона и ще направим първата част от индустриалния парк", посочи Райчев.

Той обясни, че новото поколение сателити на компанията е успешно и се доближава като маса на самолет „Боинг 737“, което изисква такъв голям терен като летище „Доброславци“.

"Амбицията е да направим цялото сглобяване, тестовете и квалификацията на нашите най-нови сателити, за които вече имаме клиенти", каза Райчев. Той добави, че в плана се предвижда и център за развой и образование. Райчев припомни, че в България има магистратура за космически инженеринг и технологии, а целта е завършилите тази специалност студенти да бъдат събрани на едно място в кампус.

Кметът на район „Нови Искър“ Владислав Владимиров каза, че реализирането на проекта на територията на района и по-специално в село Доброславци, е повод за изключителна гордост. По думите му летището е било изоставено прекалено дълго време, а предстоящата инвестиция ще даде тласък на развитието на района чрез разкриване на нови работни места и ще вдъхне нов живот на пространството, което години наред е било оставено да се саморазрушава.

В отговор на журналистически въпрос дали протоколът от замразяването на договора с „Боташ“ ще стане публично известен, премиерът отговори: „Обърнете се към търговските дружества – само те имат правото, ако решат, да публикуват“.

В посещението на летище "Доброславци" участваха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

През юли президентът Илияна Йотова посети космическия център на българската компания „ЕндуроСат“ и наблюдава изстрелването от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на десет сателита, разработени и произведени от българската компания. Сред бъдещите проекти на компанията е превръщането на бившето летище „Доброславци“ в мащабен космически и технологичен кампус, допълниха тогава от прессекретариата на президента.

„Икономическа зона „Доброславци“ е събирателен образ на приоритетите на правителството в сферата на икономическото развитие. Зоната позволява взаимодействие с български иновативни компании и дава мощна подкрепа за българската индустрия в сфери с висока добавена стойност“, каза през май вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николета Василева, Борислава Бибиновска    
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