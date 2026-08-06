България

Шофьор свали 17-годишно момче със специални потребности от автобус, откриха го часове по-късно обезводнено

Младежът останал сам край пътя при над 37 градуса заради изтекла карта за пътуване, а полицията организира мащабна издирвателна акция

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 6 август 2026, 12:32 / 6 август 2026, 10:59
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17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус край Долна Митрополия заради изтекла карта за пътуване и липса на пари. След това младежът останал сам край пътя и тръгнал пеш в горещината при температури над 37 градуса, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Благодарение на бързата намеса на полицията момчето е открито живо и здраво след продължило повече от два часа издирване.

  • Свален от автобуса заради изтекла карта

По данни на полицията инцидентът е започнал, след като младежът се качил на автобус за село Горна Митрополия.

Тъй като картата му за пътуване била с изтекъл срок, а той не разполагал с пари за билет, шофьорът го свалил от превозното средство.

Така момчето останало само извън населено място и поело пеша по пътя въпреки екстремно високите температури.

  • Бащата подава сигнал, започва издирване

След като разбрал, че синът му е изчезнал, бащата незабавно подал сигнал в полицията.

В Районното управление в Долна Митрополия била организирана мащабна издирвателна операция. Два екипа с общо десет полицейски служители започнали претърсване на района.

От МВР посочват, че операцията е била особено трудна заради пресечения терен, множеството реки и язовири в района и реалната опасност дезориентираното момче да пострада.

  • Намериха го обезводнено

След повече от два часа издирване полицаите открили 17-годишния младеж край пътя за село Староселци.

Той бил силно уплашен и обезводнен вследствие на продължителното ходене в жегата.

На място веднага бил изпратен медицински екип, който оказал първа помощ на момчето.

От полицията съобщиха, че благодарение на навременната реакция е била предотвратена възможна трагедия.

  • МВР: Шофьорът е действал неправомерно

От Областната дирекция на МВР – Плевен подчертаха, че действията на водача на автобуса не съответстват на нормативната уредба.

Според закона шофьор може да откаже превоз или да свали пътник единствено ако той е под въздействието на алкохол или наркотици, проявява агресия, хулиганско поведение или представлява опасност за останалите пътници.

При липса на валиден билет или карта законът предвижда други санкции – закупуване на билет или налагане на глоба, но не и оставяне на непълнолетен човек, особено със специални потребности, сам извън населено място.

„Изтеклият срок на картата е административен въпрос, а не основание за създаване на риск за живота и здравето на пътника“, посочи говорителят на ОДМВР – Плевен Мариана Цветкова.

По думите ѝ свалянето на 17-годишния младеж при температура над 35 градуса е създало реална опасност за живота и здравето му.

  • Тече проверка

По случая е започнала проверка, която трябва да установи всички факти и обстоятелства около действията на водача на автобуса.

Междувременно бащата на момчето е изразил благодарност към полицейските екипи за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му е бил открит навреме.

Случаят поставя отново на дневен ред въпроса за защитата на непълнолетни и хора със специални потребности при ползване на обществения транспорт. Законодателството предвижда, че при нередовен превозен документ превозвачът може да наложи предвидените административни санкции, но не и да предприема действия, които застрашават живота и здравето на пътниците.

Юристи коментират, че когато става дума за непълнолетно лице или човек в уязвимо състояние, превозвачът има и задължение да действа с повишена грижа, особено при екстремни метеорологични условия. Проверката на МВР трябва да установи дали в случая са допуснати нарушения, които могат да доведат до административна или друга отговорност.

Междиувременно от фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая.

„Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случая от МВР и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено”, твърди изпълнителният директор на „Дари Комерс” Цветомир Кръстев.

 

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов; NOVA    
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