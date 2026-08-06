Шофьор свали 17-годишно момче със специални потребности от автобус, откриха го часове по-късно обезводнено

17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус край Долна Митрополия заради изтекла карта за пътуване и липса на пари. След това младежът останал сам край пътя и тръгнал пеш в горещината при температури над 37 градуса, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.
Благодарение на бързата намеса на полицията момчето е открито живо и здраво след продължило повече от два часа издирване.
- Свален от автобуса заради изтекла карта
По данни на полицията инцидентът е започнал, след като младежът се качил на автобус за село Горна Митрополия.
Тъй като картата му за пътуване била с изтекъл срок, а той не разполагал с пари за билет, шофьорът го свалил от превозното средство.
Така момчето останало само извън населено място и поело пеша по пътя въпреки екстремно високите температури.
- Бащата подава сигнал, започва издирване
След като разбрал, че синът му е изчезнал, бащата незабавно подал сигнал в полицията.
В Районното управление в Долна Митрополия била организирана мащабна издирвателна операция. Два екипа с общо десет полицейски служители започнали претърсване на района.
От МВР посочват, че операцията е била особено трудна заради пресечения терен, множеството реки и язовири в района и реалната опасност дезориентираното момче да пострада.
- Намериха го обезводнено
След повече от два часа издирване полицаите открили 17-годишния младеж край пътя за село Староселци.
Той бил силно уплашен и обезводнен вследствие на продължителното ходене в жегата.
На място веднага бил изпратен медицински екип, който оказал първа помощ на момчето.
От полицията съобщиха, че благодарение на навременната реакция е била предотвратена възможна трагедия.
- МВР: Шофьорът е действал неправомерно
От Областната дирекция на МВР – Плевен подчертаха, че действията на водача на автобуса не съответстват на нормативната уредба.
Според закона шофьор може да откаже превоз или да свали пътник единствено ако той е под въздействието на алкохол или наркотици, проявява агресия, хулиганско поведение или представлява опасност за останалите пътници.
При липса на валиден билет или карта законът предвижда други санкции – закупуване на билет или налагане на глоба, но не и оставяне на непълнолетен човек, особено със специални потребности, сам извън населено място.
„Изтеклият срок на картата е административен въпрос, а не основание за създаване на риск за живота и здравето на пътника“, посочи говорителят на ОДМВР – Плевен Мариана Цветкова.
По думите ѝ свалянето на 17-годишния младеж при температура над 35 градуса е създало реална опасност за живота и здравето му.
- Тече проверка
По случая е започнала проверка, която трябва да установи всички факти и обстоятелства около действията на водача на автобуса.
Междувременно бащата на момчето е изразил благодарност към полицейските екипи за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му е бил открит навреме.
Случаят поставя отново на дневен ред въпроса за защитата на непълнолетни и хора със специални потребности при ползване на обществения транспорт. Законодателството предвижда, че при нередовен превозен документ превозвачът може да наложи предвидените административни санкции, но не и да предприема действия, които застрашават живота и здравето на пътниците.
Юристи коментират, че когато става дума за непълнолетно лице или човек в уязвимо състояние, превозвачът има и задължение да действа с повишена грижа, особено при екстремни метеорологични условия. Проверката на МВР трябва да установи дали в случая са допуснати нарушения, които могат да доведат до административна или друга отговорност.
Междиувременно от фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая.
„Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случая от МВР и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено”, твърди изпълнителният директор на „Дари Комерс” Цветомир Кръстев.