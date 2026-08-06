България

Дунав продължава да се отдръпва: Нивото при Лом вече е 14 см под морското равнище

Големи острови се показаха от водата и затрудняват корабоплаването, а местните предупреждават, че реката е достигнала необичайно ниски нива

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 10:19
Дунав продължава да се отдръпва: Нивото при Лом вече е 14 см под морското равнище
През последните седмици Дунав отчита ниски нива не само в българския участък, но и в други държави по течението си   
Източник: БТА

Н ивото на река Дунав при Лом продължава да спада, показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

През последното денонощие водният стълб е намалял с още 3 сантиметра, като вече е достигнал минус 14 сантиметра спрямо условната нулева кота на измервателната станция.

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

Само за седмица, от 30 юли до 6 август, нивото на реката е спаднало с общо 22 сантиметра. По данни на специалистите понижението е постепенно – с по няколко сантиметра дневно, а не рязко.

  • Големи участъци от речното дъно вече са на сушата

Заради продължителното маловодие край Лом и съседните населени места от водата са се показали широки ивици земя, които обикновено остават под реката.

На места Дунав тече далеч от защитните диги, а пространството между тях е покрито с трева или с напукана от жегата почва.

Особено впечатляваща е промяната в района на Лом, където от водата е изплувал голям остров. Той разделя реката на два ръкава и създава допълнителни затруднения за корабоплаването.

Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

  • Рибари използват ниските води

Местни жители разказват, че през последните години подобни ниски нива на Дунав се наблюдават почти всяко лято, особено през август.

Според тях някои рибари се възползват от появилите се острови, за да събират лигнитни въглища, които реката разкрива. След това ги превозват с лодки до брега, изсушават ги и ги използват като гориво през зимата.

  • Контраст с голямото наводнение през 2006 година

Сегашната картина рязко контрастира с рекордно високите води през пролетта на 2006 г.

Тогава нивото на Дунав при Лом достига 978 сантиметра, което остава най-високата измерена стойност в българския участък на реката. Водата залива части от Дунавския парк, но благодарение на изградените временни защитни диги градът е предпазен от наводнение.

Дунав достигна рекордно ниски нива: Кораби заседнаха, фериботът при Оряхово спря работа

След бедствието в района е изградена постоянна защитна стена, която може да предпази Лом при нива до 10 метра.

През последните две десетилетия обаче критично високи води не са регистрирани. Напротив – през по-голямата част от годината реката остава на значително разстояние от защитните съоръжения, а сега това разстояние е по-голямо от обичайното.

  • Общината има план при високи, но не и при ниски води

От Община Лом посочват, че разполагат с план за действие при опасно покачване на нивото на Дунав. Той предвижда поетапно изграждане на временни защитни диги в най-уязвимите участъци на крайбрежието.

Подобен план обаче не съществува за случаи на продължително маловодие, тъй като ниските нива не създават пряка опасност за населението, но оказват сериозно влияние върху корабоплаването, риболова и екосистемата на реката.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

  • Ниските води създават проблеми по цялото течение на Дунав

През последните седмици Дунав отчита ниски нива не само в българския участък, но и в други държави по течението си. Причината е комбинацията от продължителната суша, високите летни температури и липсата на валежи в Централна и Източна Европа.

Маловодието вече доведе до затруднения за корабоплаването в няколко държави, като на места се наложи плавателните съдове да намалят товара си, за да преминават безопасно през плитките участъци.

Експерти предупреждават, че ако сухото и горещо време се задържи, нивото на реката може да продължи да спада и през следващите дни. Освен за транспорта, ниските води представляват предизвикателство и за рибните популации, влажните зони и крайречните екосистеми, които са силно зависими от сезонните колебания на Дунав.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
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