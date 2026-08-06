Нов скандал разтърси украинската дипломация, разследват бившата посланичка в САЩ Олга Стефанишина за корупция

Б ившата посланичка на Украйна в САЩ Олга Стефанишина е разследвана от украинските антикорупционни органи по подозрения за незаконно обогатяване и подаване на неверни имуществени декларации, съобщиха ДПА и Укринформ.

Специализираната антикорупционна прокуратура е поискала от Висшия антикорупционен съд да определи гаранция в размер на 15,312 млн. гривни (около 300 хил. евро) за Стефанишина, която преди дипломатическата си мисия във Вашингтон беше вицепремиер и министър на правосъдието.

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Източник: AP/БТА

Прокуратурата: Има риск да се укрие

Според обвинението съществува опасност Стефанишина да се укрие от правосъдието.

Прокурорите посочват, че по време на работата си на висши държавни постове, както и като посланик на Украйна във Вашингтон, тя е изградила широк кръг от международни контакти, които биха могли да ѝ помогнат да избегне наказателно преследване.

Освен това прокуратурата твърди, че тя притежава няколко чуждестранни и дипломатически паспорта, което според обвинението ѝ позволява свободно да преминава държавната граница на Украйна.

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Подозрения за незаконно обогатяване

По информация на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ прокурорът от Специализираната антикорупционна прокуратура Виталий Рибалкин е заявил, че Стефанишина вече е официално уведомена за подозренията срещу нея.

Разследването е за незаконно обогатяване и подаване на неверни данни в имуществените декларации.

По думите на прокурора, ако бъде призната за виновна по обвинението за незаконно обогатяване, Стефанишина може да получи наказание до 10 години лишаване от свобода.

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Отговорът на Стефанишина

Бившата посланичка отхвърля обвиненията.

По-рано тя заяви, че няма какво да крие и подчерта, че отправените срещу нея подозрения не представляват доказателство за вина.

Освободена от поста преди дни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи Олга Стефанишина от поста посланик във Вашингтон на 3 август.

Преди да оглави украинската дипломатическа мисия в САЩ, тя беше специален представител на президента по въпросите на сътрудничеството със Съединените щати. Още по-рано заемаше поста вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция, както и министър на правосъдието.

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Борбата с корупцията остава едно от ключовите условия пред Украйна по пътя към членство в Европейския съюз. През последните години Киев създаде специализирани антикорупционни институции, сред които Националното антикорупционно бюро (НАБУ), Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) и Висшият антикорупционен съд.

Въпреки проведените реформи международни организации продължават да посочват корупцията като сериозно предизвикателство пред страната. Според последните оценки на Transparency International Украйна отбелязва напредък през последните години, но все още се нарежда сред държавите в Европа с високи нива на възприемана корупция.