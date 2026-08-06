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Пробив в астрономията: Най-мощният слънчев телескоп улови невиждано досега явление

Благодарение на слънчевия телескоп „Инуе“ учените за първи път заснеха плазмени вихри на повърхността на Слънцето. Откритието обяснява как възникват опустошителните слънчеви бури и защо короната на звездата е толкова гореща

6 август 2026, 10:46
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Н ай-мощният слънчев телескоп в света засне кадри с невиждана досега резолюция на повърхността на Слънцето. Благодарение на тях учените разкриха скрит процес, който захранва слънчевата активност и може пряко да влияе върху живота и технологиите на Земята, пише CNN.

Откритието е направено с помощта на слънчевия телескоп „Даниел К. Инуе“, разположен близо до върха на вулкана Халеакала на хавайския остров Мауи. Резултатите от изследването бяха публикувани в престижното списание Nature.

Тайнствените гигантски вихри на Слънцето

Използвайки телескопа, за да приближат магнитно активна зона близо до слънчево петно, учените са идентифицирали специфични въртящи се модели, известни като нестабилност на Келвин-Хелмхолц (KHI).

Този феномен възниква, когато два слоя флуид (или плазма) се движат с различна скорост един покрай друг, създавайки спираловидни вихри. На Земята това явление може да се види в океанските вълни и облачните образувания, а в Космоса – в атмосферите на планети като Юпитер и Сатурн (включително Голямото червено петно). За първи път обаче то се наблюдава на Слънцето.

„Въпреки че теоретичните модели предполагаха, че на Слънцето съществуват условия за тази нестабилност, откриването на тези широко разпространени вихри по цялата повърхност беше огромна изненада. За първи път установихме както техния произход, така и механизма, който ги задвижва“, обяснява водещият автор на изследването д-р Давид Куридзе от Националната слънчева обсерватория в Колорадо.

Защо това откритие е толкова важно?

Откритите вихри действат като микроскопични двигатели, които генерират, пренасят и освобождават огромни количества енергия. Това помага на учените да разкрият две от най-големите загадки на нашата звезда:

Защо короната е толкова гореща? Външната атмосфера на Слънцето (короната) е стотици пъти по-гореща от самата му повърхност – парадокс, който смущава физиците от десетилетия. Вихрите на Келвин-Хелмхолц са изключително ефективен начин за разбиване на големите плазмени токове до микроскопични мащаби, където енергията лесно се освобождава под формата на топлина.

Как се раждат космическите бури? Тези спирали заплитат магнитните полета на Слънцето като „плитки“. Когато напрежението стане твърде голямо, магнитните линии се прекъсват и се свързват отново, освобождавайки колосално количество енергия под формата на слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса.

Когато са насочени към Земята, тези слънчеви бури изхвърлят заредени частици, които могат да прекъснат работата на сателитите, GPS системите, електрическите мрежи и комуникациите.

Поглед към бъдещето

Учените подчертават, че именно тези микросъбития, случващи се всяка секунда на Слънцето, имат по-голямо влияние върху термичната и магнитната структура на звездата, отколкото редките, гигантски изригвания.

Благодарение на телескопа „Инуе“, който разполага с 4-метрово огледало и специална оптика за коригиране на смущенията от земната атмосфера, астрономите вече разполагат с нов прозорец към Слънцето. Бъдещите наблюдения ще помогнат за много по-точното прогнозиране на слънчевите бури и за защитата на земните технологии.

Източник: CNN    
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