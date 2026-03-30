Свят

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

30 март 2026, 09:45
Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом
Източник: БТА/АР

А мериканският президент Доналд Тръмп съобщи снощи, че армията изгражда "грамаден военен комплекс" под монументалната бална зала, която се строи по негово нареждане в Белия дом, предаде Франс прес.

"В момента армията изгражда грамаден комплекс под балната зала [...], всичко върви много добре, дори изпреварваме графика", каза президентът на борда на правителствения самолет на връщане във Вашингтон след уикенда в имението му във Флорида, показвайки планове от балната зала пред придружаващите го журналисти.

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните. Тя ще има висок клас бронирани стъклени прозорци и покрив, устойчив на дронове, заяви, цитиран от Ройтерс. Тръмп отбеляза, че информация за това "е изтекла наскоро след нелепо дело" против строежа.

През октомври миналата година бившият предприемач в сферата на недвижимите имоти нареди да се разруши с булдозер цяло крило от президентската резиденция във Вашингтон. На негово място се изгражда бална зала за 1000 души за различни приеми и официални вечери в чест на високопоставени чуждестранни гости.

"Използваме оникс и камъни, които са невероятни", заяви наскоро той на пресконференция, посветена предимно на войната в Близкия изток.

Разходите за проекта, един от най-амбициозните в Белия дом от повече от век, продължават да набъбват. Прогнозният бюджет, финансиран от частни дарения, се увеличи от 200 на 400 милиона долара.

Нетърпелив да остави свой отпечатък в американската столица, Доналд Тръмп преименува емблематичния Център "Кенеди" на Център "Тръмп -Кенеди". Той планира също да издигне във Вашингтон голяма арка, вдъхновена от Триумфалната арка в Париж.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Доналд Тръмп Белия дом Бална зала Военен комплекс Строителство Разходи по проекта
Последвайте ни

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

