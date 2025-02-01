Колумбийският президент за Тръмп: Той поддържа фашистки тези

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А мериканският президент Доналд Тръмп поддържа "фашистки тези", отнасяйки се към нелегалните мигранти в САЩ като към престъпници, заяви снощи неговият колумбийски колега Густаво Петро, цитиран от Франс прес.

"Криминализирането на група от населението е фашистка теза", заяви Петро в интервю за телевизия "Унивисион" (Univision) няколко дни след ожесточената размяна на реплики с Тръмп по повод депортирането на колумбийски мигранти от САЩ, посочва АФП.

* Във видеото: Тръмп праща хиляди имигранти в Гуантанамо

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