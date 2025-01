Тръмп обвини програмите за многообразие за катастрофата със самолет и хеликоптер във Вашингтон

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп даде брифинг в Белия дом относно самолетната катастрофа във Вашингтон, при която загинаха 67 души. Инцидентът се случи, когато самолет на American Airlines се сблъска с военен хеликоптер.

Тръмп свърза програмите за многообразие във Федералната авиационна администрация (FAA) ( бел.ред. инициативи за наемане на хора от различни етнически и расови групи) с риска за безопасността на въздушния транспорт.

Разследващите са открили двете черни кутии на самолета – диктофонът в пилотската кабина и записващото устройство за полетни данни.

Инцидентът стана в сряда вечерта, когато самолет на American Airlines и военен хеликоптер се сблъскаха във въздуха. Източник от авиационните власти съобщи, че по време на катастрофата един-единствен ръководител на полети е следял както самолета, така и хеликоптера – въпреки че обикновено се назначава отделен контролер за трафика на хеликоптери.

FAA, която отговаря за контрола на въздушното движение, както и за сертифицирането на персонала и въздухоплавателните средства, е без постоянен ръководител след оттеглянето на Майкъл Уитакър на 20 януари – деня на встъпването в длъжност на Тръмп. Президентът назначи Крис Рошело за изпълняващ длъжността администратор в четвъртък след катастрофата.

Реакцията на Тръмп

Donald Trump blames disabled people, FAA diversity programs, Pete Buttigieg and Obama for the air disaster in Washington DC but never mentions the military helicopter that which was in the flight path of a main runway at Washington National Airport and ignored the warning from… pic.twitter.com/4KCh8QlWVC